La fama le trajo miedo a salir solo a Brian Buley de "El Marginal"

Fotos Brian estuvo en "PH: Podemos hablar".

26/11/2018 -

"Tengo miedo de que organicen un secuestro porque soy conocido". Con esa confesión sorprendió a los invitados del programa "Ph: Podemos Hablar", Brian Buley, el changarín que se convirtió en actor de la mano de Sebastián Ortega, con su personaja en "El Marginal".

Buley también contó que recibe comentarios agresivos en las redes sociales, los cuales no hicieron más que sembrarle preocupación.

"Siempre hay gente mala que me escribe por Instagram amenazándome así que no salgo de mi casa solo, antes no me pasaba eso", dijo y agregó: "Yo conozco la calle, pero es nada que ver a lo que era antes, el que viene dado vuelta no te va a preguntar si le das el celular; si vos te le retobás al ladrón, te va a tirar".

El actor contó cómo fue el episodio que lo llenó de miedo mientras viajaba en un colectivo. Un grupo de hombres lo increpó con preguntas sobre la ficción que le valió una nominación en categoría revelación en los premios Martín Fierro. "‘¿Vos sos el enano de El Marginal, ¿no?’ me preguntaron. Les dije que sí’", relató, pero cuando no les quise contar detalles de lo que será la tercera temporada, los hombres le hicieron comentarios ofensivos y se pusieron violentos. "Me quedé con miedo", recordó Buley.

En ese mismo vehículo viajaba un policía amigo. Brian se acercó para saludarlo y los hombres no dejaba de insultarlo. "No lo hice a propósito. Pero me crucé y le hablé al policía para saludarlo. Él me dijo ‘quedate tranquilo acá’. Y los otros en el colectivo me seguían agrediendo y me decían que no me iban a hacer nada. Estos tipos están locos", remarcó.