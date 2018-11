Fede Bal se animó y debutará este verano como director teatral

26/11/2018 -

Después de varios años, el hijo de Carmen Barbieri, gana protagonismo ya no por sus romances o escándalos mediáticos, sino por su trabajo como actor y director. Este verano se pondrá al frente de la revista "Nuevamente juntos" que compartirá con su madre y Santiago Bal, su padre, además de un gran elenco.

"Es un desafío que parte desde mi propia identidad. Hay que tener en cuenta que siendo chico pasaba muchas horas entre bambalinas al cuidado de los artistas. En esa instancia de mi vida empecé a empaparme de esta profesión. Nací y me crié en esta actividad. Y hoy puedo darle un giro a este género (el revisteril) a partir de los cambios que se fueron dando en los tiempos que corren y conté, en este sentido, con el apoyo de mis viejos que advirtieron esto con el aporte de su experiencia y también con una mente abierta". Así reflexionó Fede Bal ante Diarioshow sobre su debut como director teatral.

Sobre la posibilidad de tener a sus padres otra vez juntos sobre el escenario, tras la escandalosa separación, Fede remarcó: "No tengo dudas que se alinearon los planetas ya que cada uno tuvo que bajarse de las obras que teníamos previsto realizar. El abordaje de nuestros destinos estaba por este camino, casi de manera inevitable", dijo el exnovio de Laurita Fernández y agregó: "Estoy llegando a los 30 años y éste era el momento preciso de animarme a comenzar con mi rol de director, y no me equivoqué para nada".

Sobre el espíritu que hay detrás de esta revista, Fede adelantó: "Esta revista está marcada por el amor como bandera; hay parejas entre bailarinas y bailarines, Valeria Archimó es la esposa del productor de la obra Guillermo Marín y mis viejos se aman, más allá de las situaciones azarosas que vivieron y yo los amo a ellos".