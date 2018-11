Fotos Dolor de pecho, causas y diferencia con el dolor de infarto (2ª parte)

26/11/2018 -

6. Problemas en la vesícula La vesícula es un pequeño órgano que está del lado derecho del estómago y que puede inflamarse debido a la presencia de piedras o consumo excesivo de grasas. Cuando esto ocurre, surge un dolor del lado derecho del pecho que se puede irradiar para el corazón, pareciendo un infarto. Cómo identificar: afecta principalmente al lado derecho del pecho y empeora después de comer, especialmente después de ingerir alimentos con más contenido de grasa, fritos o embutidos. Qué hacer: se debe evitar comer alimentos grasosos y beber mucha agua. 7. Problemas en los pulmones Antes de ser un síntoma de problemas del corazón, el dolor en el pecho es más común en alteraciones que ocurren en los pulmones como por ejemplo, bronquitis, asma o infecciones respiratorias. Como una parte del pulmón se localiza en el tórax y por detrás del corazón, ese dolor puede ser sentido como si fuese cardíaco, aunque no lo sea. Cómo identificar: es un dolor que puede surgir del lado derecho o izquierdo del pecho, pero que empeora al respirar, especialmente al inspirar profundamente. También puede surgir la sensación de falta de aire, silbidos o tos frecuente. Qué hacer: se debe consultar a un neumonólogo para identificar la causa específica del dolor e iniciar el tratamiento adecuado. 8. Enfermedades del corazón Las enfermedades del corazón como arritmia, insuficiencia cardíaca, inflamación del músculo cardíaco o enfermedad coronaria, normalmente, no presentan dolor en el pecho, siendo más común el surgimiento de otros síntomas como cansancio excesivo o palpitaciones. Sin embargo, con el ejercicio más intenso este tipo de enfermedades puede causar dolor. Cómo identificar: es un dolor que no parece estar siendo causado por ninguno de los motivos indicados anteriormente y que viene acompañado de otros síntomas como alteraciones en los latidos cardíacos, palpitaciones, hinchazón generalizada, cansancio excesivo y respiración acelerada. Qué hacer: debe consultar a un cardiólogo para hacer exámenes al corazón e identificar si existe alguna alteración que pueda estar causando el dolor, e iniciar el tratamiento adecuado. Infarto El infarto de miocardio es una de las principales causas de muerte, y sobre todo de muerte inesperada o súbita. De allí provienen las preocupaciones por todo tipo de dolor torácico que sufren las personas. Básicamente, los infartos de miocardio se manifiestan con dolor en el pecho, éste se produce cuando se tapa una arteria coronaria. Las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que alimentan el músculo cardíaco. El corazón, aunque se tape una arteria, sigue latiendo y consumiendo energía (oxígeno), generando así un proceso inflamatorio por el cual las células musculares cardíacas mueren. Así se produce el dolor, llamado "angor", más conocido con el nombre de angina de pecho. En primera instancia, tenemos que pensar si somos candidatos a tener un infarto de miocardio. Existen distintos niveles de riesgo para padecerlo, es decir, factores de riesgo coronario. Los cuatro principales: ser hipertenso, diabético, tener colesterol alto y fumar. También hay otros factores que son menos importantes, pero no por eso menos útiles: la edad, cuanto más joven es una persona menos probable es que sufra este padecimiento, principalmente los menores de 30 años; los antecedentes familiares, cuantos más parientes directos (madre, padre, hermanos) hayan sufrido problemas arteriales mayores son las posibilidades. Otros factores son el estrés y la obesidad. Entonces cuantos más factores sumemos, más nos tenemos que preocupar, y lo contrario si no tenemos ninguno. Un segundo síntoma que debe resultar alarmante son las características del dolor. El más común es el llamado angor pectoris, se trata de un dolor opresivo angustioso a nivel del esternón. Los médicos lo describen como "una pata de elefante" que se siente desde la garganta hasta el estómago, y se irradia al borde interno del brazo izquierdo o ambos. En algunas ocasiones, también se proyecta hacia la mandíbula. Al comienzo, cuando la arteria se obstruye más de un 70%, el dolor es sólo de minutos y se da, generalmente, ante esfuerzo o situaciones de estrés, y puede pasar con el reposo. Si se percibe un dolor continuo, se llega al 100% de obstrucción arterial, en ese caso ya comienza el infarto. La primera recomendación es pensar si somos potenciales candidatos. Cuantos más puntos sumemos más rápido deberíamos consultar, principalmente si las características del dolor se asemejan a las descriptas. El tiempo es oro para nuestro corazón: si el tiempo de obstrucción que sufre la arteria es alto, más grande será el infarto y, naturalmente, también lo será nuestro riesgo. Ya sabemos, el corazón mata, pero tiene cierta "nobleza" y suele avisar con dolores previos, que se autolimitan. Ante la duda, siempre es mejor consultar al médico, preferentemente un cardiólogo.