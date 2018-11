VIDEO | Pérez: "No voy a jugar en una cancha donde puedo morir"

Hoy 16:40 -

Este lunes, el futbolista de Boca y uno de los perjudicados tras el ataque al colectivo en el que viajaban los jugadores, fue al Sanatorio Otamendi a continuar con los controles de su ojo y no ocultó su tristeza y enojo por lo sucedido y por la suspensión de la final de la Copa Libertadores que debían disputar River y Boca.

"Es una vergüenza lo que pasó. Tengo mi señora y tres hijas. La mayor me abrazó cuando llegué a casa y estaba llorando. Uno no puede jugar de esta manera, esto no puede pasar más", expresó el volante ante una decena de micrófonos de los distintos programas.

Pérez, no se quedó con eso e hizo un análisis profundo en el que dejó en claro que no pisará el Monumental dadas las situaciones del pasado sábado.

"No puedo ir a una cancha donde no me brindan seguridad. ¿Qué pasaba si jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Si la gente estaba loca antes de entrar imaginate si les dábamos la vuelta en su cancha. ¡Me matan! No voy a jugar en una cancha donde puedo morir", concluyó tajante.