Luchador noqueó a su contrincante y al arbitro al mismo tiempo

En una pelea de un torneo de Muay Thai celebrado este sábado en la ciudad de Pattaya (Tailandia), el luchador chino Gou Dakui noqueó a su oponente tailandés Super X Sitsontidech y, acto seguido, al árbitro del combate con una demoledora combinación de golpes, informa South China Morning Post.

El réferi recibió una fuerte patada en la cara de parte del chino cuando buscaba interponerse entre ambos contendientes para detener la pelea dado el fuerte castigo que estaba recibiendo el tailandés.

La victoria de Gou situó su récord profesional en 21 victorias y 9 derrotas, mientras que el del Super X queda ahora en 60-32.

Crazy scenes unfolded at todays Max Muay Thai, as Gou Dakui knocks out both his opponent and referee at the same time. pic.twitter.com/jfrFeVsPo6