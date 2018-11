La insólita lucha de un gato por atrapar un pez en un lago congelado

Hoy 14:30 -

La agencia de noticias Xinhua publicó las divertidas imágenes en Twitter que fueron grabadas en la ciudad china de Shenyang, donde muestra al gato sobre un lago congelado mientras que intenta a un pez bajo el hielo. El felino hace todo lo posible para conseguir su presa, pero sus esfuerzos resultan en vano.

Las imágenes se han convertido rápidamente en virales, provocando reacciones desde diversas partes del mundo.

Bemused cat tries desperately to catch fish stuck in frozen pond pic.twitter.com/JfH4OXbEgk