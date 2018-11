Rocío Guirao Díaz le dedicó fotos hot a Dalila y "las Martas"

-

Rocío Guirao Díaz sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos para el infarto. Con una fogata de fondo, la rubia se mostró con una bikini negra y el cuerpo completamente aceitado.

Las imágenes llegaron después de su cruce con la cantante Dalila, que la cuestionó por las postales "con poca ropa" que comparte en sus redes. "Hay detalles que una mamá tiene que cuidar por sus hijos. Rocío es modelo y puede hacer con su cuerpo lo que le parezca, pero yo no, me parece chocante y una falta de respeto para mi hijo. Tengo dos hijos adolescentes, varones, sé perfectamente cómo piensan", expresó la artista tropical hace una semana atrás en el programa PH.

La esposa de Nicolás Paladini la acusó de machista y le respondió que las mujeres tienen que hacer lo que las haga felices. "Trabajo con mi cuerpo desde muy chica, mis hijos lo tienen naturalizado, pero si me dice que les da vergüenza, lo dejaría de hacer", agregó indignada.

La polémica se trasladó a sus respectivas cuentas de Twitter, donde se sacaron chispas. La modelo grabó un video pidiéndole a las mamás de varones que sean responsables y no críen a un "imbécil".

"Explicale que tu cuerpo es tuyo, que ya sos una adulta, que vos decidís, que no le hacés mal a nadie y que el día de mañana él también será un adulto y hará de su cuerpo lo que se le dé la gana", publicó.

"Vos decidís cómo mostrar tu cuerpo, con quién mostrarlo y, sobre todo, que no le estás haciendo mal a nadie. Así que dejá de pedir permiso y decidí por vos misma. Ser madre, estar casada y tener hijos no te impiden mostrar tu cuerpo como a vos te dé la gana. Así te lo digo, Marta, sin peinarme. Evolucioná en tus pensamientos, dejá de ser una retrógrada".

Ahora, luego del tenso cruce entre las dos mujeres, Rocío le hizo caso omiso a las críticas y compartió una producción "hot" en la red social, dedicada a "todas las Martas".

Rocío Guirao Díaz sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos para el infarto. Con una fogata de fondo, la rubia se mostró con una bikini negra y el cuerpo completamente aceitado.



Las imágenes llegaron después de su cruce con la cantante Dalila, que la cuestionó por las postales "con poca ropa" que comparte en sus redes. "Hay detalles que una mamá tiene que cuidar por sus hijos. Rocío es modelo y puede hacer con su cuerpo lo que le parezca, pero yo no, me parece chocante y una falta de respeto para mi hijo. Tengo dos hijos adolescentes, varones, sé perfectamente cómo piensan", expresó la artista tropical hace una semana atrás en el programa PH.



La esposa de Nicolás Paladini la acusó de machista y le respondió que las mujeres tienen que hacer lo que las haga felices. "Trabajo con mi cuerpo desde muy chica, mis hijos lo tienen naturalizado, pero si me dice que les da vergüenza, lo dejaría de hacer", agregó indignada.



La polémica se trasladó a sus respectivas cuentas de Twitter, donde se sacaron chispas. La modelo grabó un video pidiéndole a las mamás de varones que sean responsables y no críen a un "imbécil".



"Explicale que tu cuerpo es tuyo, que ya sos una adulta, que vos decidís, que no le hacés mal a nadie y que el día de mañana él también será un adulto y hará de su cuerpo lo que se le dé la gana", publicó.



"Vos decidís cómo mostrar tu cuerpo, con quién mostrarlo y, sobre todo, que no le estás haciendo mal a nadie. Así que dejá de pedir permiso y decidí por vos misma. Ser madre, estar casada y tener hijos no te impiden mostrar tu cuerpo como a vos te dé la gana. Así te lo digo, Marta, sin peinarme. Evolucioná en tus pensamientos, dejá de ser una retrógrada".



Ahora, luego del tenso cruce entre las dos mujeres, Rocío le hizo caso omiso a las críticas y compartió una producción "hot" en la red social, dedicada a "todas las Martas".