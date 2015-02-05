CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de noviembre de 2018
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
27/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 BÁSQUET FEMENINO:
SGO. DEL ESTERO VS. SAN PEDRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.04 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
09.35 EL ILUSIONISTA
11.48 EL PLANETA DEL TESORO
13.31 EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL
INFINITO
13.38 LOCOS EN BROOKLYN
15.22 MEDIANOCHE EN PARÍS
17.13 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
19.45 EL ILUSIONISTA
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 09
23.06 EL HIPNOTIZADOR 02 EP 05
TCM
08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
10.21 LOST
11.53 LA NIÑERA
12.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.27 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1)
13.53 TONTO Y RE-TONTO
15.43 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
17.34 MUERTOS DE MIEDO
19.36 LOS FEDERALES
22.00 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
TNT
07.29 EL PATRIOTA
10.34 UN JUEGO VS. EL DESTINO
13.02 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
15.31 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
17.26 TOY STORY 3
19.24 DOS INÚTILES EN PATRULLA
21.26 AL FILO DEL MAÑANA
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.33 INTENSA MENTE
SPACE
06.24 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE
VANCOUVER
08.07 DETECTIVE POR ERROR
09.49 ATRACO EN 7 MINUTOS
11.19 SOY ESPÍA
13.03 RIESGO TOTAL
15.03 EL DEMOLEDOR
17.14 ASESINOS
19.51 PÁNICO EN EL TÚNEL
22.00 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA
CINECANAL
10.17 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
11.57 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
13.55 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
15.47 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA
TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
17.50 2.22
19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
22.00 ALIEN. COVENANT
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D
13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 HELLBOY
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(AVDA. ROCA (S) 353)
*HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB
MELIES PROYECTARÁ, CON ENTRADA
LIBRE Y GRATUITA, LA PELÍCULA
“INFILTRADO EN EL KKKLAN”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL
GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA
PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS
DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO
SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ
Y DARÍO ARGAÑARAZ.
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁ-
CERES Y ENRIQUE MARQUETTI
PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO
“HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO
DE HERMANOS”).
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA
LUCCA CON LOS SIN NOMBRE,
“PANCHO” MIRANDA BANDA
(CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),
LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
CHRISTIAN HERRERA Y
MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA
COPLA Y AVENIDA FOLK.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 28/11 17:20 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 28/11 19:20 (Cast) 22:00
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 28/11 17:10 (Cast) 19:50
(Cast)
MALICIOUS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 28/11 22:30 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 28/11 16:00 (Cast) 18:00
(Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 28/11- 22:00 (Subt)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)
HASTA EL 28/11 17:20 (Cast)
LA CHICA DE LA
TELARAÑA POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 28/11 20:00 (Cast) 22:25
(Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 28/11 16:30 (Cast) 19:10
(Cast) 21:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10-
SUBTITULADO 20:00-22:50 (SÓLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 19:50
EL GRINCH 2D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-
EL GRINCH 3D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS
LOS DÍAS)