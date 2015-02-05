CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de noviembre de 2018

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

27/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 BÁSQUET FEMENINO:

SGO. DEL ESTERO VS. SAN PEDRO


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.04 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

09.35 EL ILUSIONISTA

11.48 EL PLANETA DEL TESORO

13.31 EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL

INFINITO

13.38 LOCOS EN BROOKLYN

15.22 MEDIANOCHE EN PARÍS

17.13 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

19.45 EL ILUSIONISTA

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 09

23.06 EL HIPNOTIZADOR 02 EP 05

TCM

08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

10.21 LOST

11.53 LA NIÑERA

12.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.27 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1)

13.53 TONTO Y RE-TONTO

15.43 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

17.34 MUERTOS DE MIEDO

19.36 LOS FEDERALES

22.00 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

TNT

07.29 EL PATRIOTA

10.34 UN JUEGO VS. EL DESTINO

13.02 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

15.31 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

17.26 TOY STORY 3

19.24 DOS INÚTILES EN PATRULLA

21.26 AL FILO DEL MAÑANA

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.33 INTENSA MENTE

SPACE

06.24 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE

VANCOUVER

08.07 DETECTIVE POR ERROR

09.49 ATRACO EN 7 MINUTOS

11.19 SOY ESPÍA

13.03 RIESGO TOTAL

15.03 EL DEMOLEDOR

17.14 ASESINOS

19.51 PÁNICO EN EL TÚNEL

22.00 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA

CINECANAL

10.17 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

11.57 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

13.55 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

15.47 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA

TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

17.50 2.22

19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

22.00 ALIEN. COVENANT

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D

13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 HELLBOY

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA (S) 353)

*HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB

MELIES PROYECTARÁ, CON ENTRADA

LIBRE Y GRATUITA, LA PELÍCULA

“INFILTRADO EN EL KKKLAN”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL

GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA

PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS

DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO

SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ

Y DARÍO ARGAÑARAZ.

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁ-

CERES Y ENRIQUE MARQUETTI

PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO

“HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO

DE HERMANOS”).

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA

LUCCA CON LOS SIN NOMBRE,

“PANCHO” MIRANDA BANDA

(CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),

LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

CHRISTIAN HERRERA Y

MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA

COPLA Y AVENIDA FOLK.


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 28/11 17:20 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 28/11 19:20 (Cast) 22:00

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 28/11 17:10 (Cast) 19:50

(Cast)

MALICIOUS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 28/11 22:30 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 28/11 16:00 (Cast) 18:00

(Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 28/11- 22:00 (Subt)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)

HASTA EL 28/11 17:20 (Cast)

LA CHICA DE LA

TELARAÑA POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 28/11 20:00 (Cast) 22:25

(Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 28/11 16:30 (Cast) 19:10

(Cast) 21:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10-

SUBTITULADO 20:00-22:50 (SÓLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 19:50

EL GRINCH 2D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-

EL GRINCH 3D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS

LOS DÍAS)

 
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