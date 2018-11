FÚNEBRES | 27 de noviembre de 2018

27/11/2018 -

- Rubén Alberto Gómez

- Alfredo Raúl Roger

- Ricardo Godoy

- Herrera María Susana Ortiz (La Banda)

- Augusto Bruchmann

- Josefa Teodomira Morales

- Reymunda Elodia Sayavedra

- José Rafael Ibáñez

- Victoria Elías

- Juan Carlos Elwart

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Augusto Eusebio Bruchmann. Ruega oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, tribunal de Especialidades, departamento de docencia y capacitacion, comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Augusto Eusebio Bruchmann. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. La Sociedad de Cirugía de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Augusto Bruchmann. Ruega oraciones en su querida memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucia Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia e hijas en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Rosa Elena Atterbury (a) y familia lamentan la pérdida del hermano de su querida amiga Mirta y ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, SERGIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. La comunidad educativa del Colegio Santiago del Estero English High School, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la preceptora Prof. Gabriela Cisneros en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, SERGIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Que el Señor lo tenga en su Gloria y le dé el descanso eterno. Roberto Gómez y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a sus padres, hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, SERGIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y familia participan su fallecimiento y acompañan a su estimado amigo Hugo por el fallecimiento de su hijo. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, SERGIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Los integrantes del equipo de fútbol de R.G. Neumáticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Roque, Diego, Mundi, Pelusa, Mudo, Tati, Caco, Fredy, Mario, Seba, Brito, Gómez, Ariel, Chiri, Tuti, Coña, Dani, Juan Pablo, Roque (h), Chocota. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, SERGIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Hoy eres una estrella más en el Cielo que brillará e iluminará las vidas de tu querida flia. Desde allí descansa en paz, cubierto con el manto sagrado de nuestra querida madre Santísima. Hugo Capula, Carmen Coria y flia.

CISNEROS, SERGIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Acompaño a mis queridos amigos, en tan doloroso momento con un abrazo a Hugo, Tere y flia. aún a la distancia los llevo en el corazón. Descansa en paz querido amigo. Ramiro Durán Díaz y flia.

CUSSA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Juan Eduardo Manzur, su esposa Blanca Miño, sus hijos y nietos acompañan con dolor a su familia ante la partida de su amigo Luis.

CUSSA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Laura Cussa Litvak.

CUSSA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Los compañeros de Oficina de Asesores de Martín y Edith: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Mariana Bonacina ,Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia Dargoltz, M.Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Magui Ledesma, M. Laura Tiberti, Karina Bravo, Patricia Mussi, Juan Ortiz, Guillermo Rezola, Nano Santucho, Buky García Olivera, Daniel Karam, Pablo Atía, Fabián Ponce, Pedro Allub, Alejandro Concha, Juan Manzur, Néstor Zurita participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ LOPEZ, LUISA MATILDE DEL VALLE (LUCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Su ahijada Alejandra Lucero, su esposo Gustavo Abeijón Mukdsi y sus hijos Máximo y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ LOPEZ, LUISA MATILDE DEL VALLE (LUCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Julio Lucero, su esposa Teresa Gil, sus hijos Alejandra y Gustabeijón Mukdsi y sus nietos Maximo y Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Lucha.

DÍAZ LOPEZ, LUISA MATILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 24/11/18|. Los amigos de los " Viernes del Club Red Star ", participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del entrañable amigo Mario ante tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LOPEZ, LUISA MATILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 24/11/18|. Horacio Goytía y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su dilecto amigo Mario A. Luna, deseándole una pronta resignación ante tan duro trance, haciendo extensivo a sus apreciados nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ LOPEZ, LUISA MATILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 24/11/18|. María Ester Mukdsi de Abeijón, sus hijos Eduardo, Gustavo y María Claudia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Su hija Karina, nietos Nicolás, Lucas, Coronel, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERVICIO IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Te recordaremos siempre con mucho amor. Sus sobrinas Claudia y Jorgelina Llarrull y sus hijos Luciano Prieto Llarrull, Agostina Prieto Llarrull y Catalina Pulvet Llarrull, Otto Pulvet Llarrull , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Mirtha Fortunato, Claudio Nazer e hijos y nietos participan el fallecimiento de su tía Chocha.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Delia Fortunato y Rosario, hijos y nietos participan el fallecimiento de su tía Chocha.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Jorge Llarrull, Guadaluoe Suárez y familia participan el fallecimiento de su tía Chocha.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Te recordaremos siempre con mucho amor tia querida. Tu sobrina Claudia Llarrull e hijos Agostina Prieto Llarrull y Luciano Prieto Llarrull, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. "Tia que la paz y el amor de Dios Reine en tu alma para siempre". Acompañamos a Karina, Nico y Lucas. en este dolor. Gustavo Obregon, Negrita y flia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA Ó EL 24/11/18|. (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sus sobrinos César, Carolina, Santiago, Raúl, Fernando e Ivan participan su fallecimiento y acompañan a su tío Rodi y primos. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Nene Sarquisian y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Edgardo Leiva y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Antonio Tagliavini, Silvina Areal e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Rolando Álvarez, María I. P. de Álvarez, e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Susy y acompañan a su esposo Rofi e hijos en su dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Alberto E. Peralta participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Susy y acompaña a su esposo Rodolfo Soria y a sus hijos Rodolfo, Eduardo y Natalia. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Marta Ducca de Fraguas, sus hijos Marta María, María Alejandra, Fernando y María Florencia y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA Ó EL 24/11/18|. (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Renato O. Montenegro, Silvina María Paz y sus hijos Renato, Andrés, Gonzalo y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Mónica Martilotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Eugenio Ledesma y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos, María Victoria y Benjamín Zavalía acompañan con mucho cariño a la flia. en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en su memoria de la querida Susy.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Elsa Estela Daher, sus hijos y sus respecrtivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Ana María Barrionuevo y sus hijos Augusto, Belén y Santiago participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Naty y su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Alba B. Cocucci de Barbesino y Alejandra Barbesino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Santiago Carlos Lezana, Alejandra Barbieri, sus hijos Santiago, Facundo y Lorena Perez Elias, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento, acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan una oracion en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia, en estos momentos de profundo dolor.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Luis Marhe, su esposa, sus hijos Ricardo, Virginia y Cecilia y su yerno Lazaro Picardi acompañan con dolor su partida.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Antenor Álvarez participa su fallecimiento y acompaña a la familia en su dolor.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. La comunidad educativa del colegio Hermano Hermas de Bruijn participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Prof. María Natalia Soria de Paz. Elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiana resignación a la familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Los integrantes del Consejo de Conducción del colegio Hermano Hermas de Bruijn Dr. José Luis Navarro, Prof. Fany Di Ganci, Prof. María Cristina Acuña y Prof. Adriana Artaza participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a la familia en tan difícil momento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Adriana Artaza, sus hijos Macarena, Lautaro y Candela y su nieta Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno y consuelo y fortaleza para toda su familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Fany Di Ganci de García participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria y consuelo para toda su familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Esteban Gil y Sra. María Soledad Pericás participan con pesar su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria y resignación a su familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Mario E. Pericás y Norma Marinucci despiden a su querida amiga Susi con mucho dolor y elevan oraciones en su memoria y resignación a su flia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Mario Claudio Pericás y Sra. María Eugenia Blanco e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Lic. Josefina Eugenia López Moreno y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Cont. Juan Manuel Beltramino y Cont. María Inés López de Beltramino, sus hijos, participan con profundo dolor su falleicmiento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Dr. Manuel Führ, sus hijos Manuel Ignacio, Ernesto Luis y Federico participan con profunda consternación el fallecimiento de Susy, acompañamos en este difícil trance a su esposo, y a nuestros amigos Naty, Rodolfo y Juan Paz. Nuestras más sinceras y sentidas condolencias, elevamos oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Daniel y Cristina Matach y sus respectivas flias. acompañan a su esposo, hijos y nietos en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. La familia de Miguel Nader acompaña con afecto a Rofi, sus hijos Pancho, Eduardo y Natalia, a sus hermanas y demás fliares. por el fallecimiento de Susi. Elevan oraciones al Altísimo en su memoria y por su descanso en paz.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Agustina en tan doloroso momento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Marquesa Adriana Zurita de Gonzalez y familia. acompañan en el dolor a Pancho, Fernanda, y demás miembros de la familia, por la desaparición física de Susy. Que el Señor la recoja en su gloria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Abel M. Paz, Gabriela F. Suárez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Raúl José Jalaf y Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en este dificil momento y eleva oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Dr. Francisco E. Canllo, su esposa Dina Esther Juan y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Querida Susy: siempre te recordaremos al lado de Rofi. Fuiste parte del pasaje Diego de Rojas. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan a Rofi e hijos con afecto.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Nora R. Rafael de Jimenez participa su fallecimiento y acompaña en el dolor y en oración a su familia. Abraza a sus queridas hermanas Ana María y Marcia rogando por su consuelo y esperanza y el descanso en el Señor de Susy.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. María Susana Laitán y familia con sorpresa y dolor se despiden de Susy, acompañan a su hermana Ana María, a Rofi, Natalia, Rodolfito y Eduardo en tan irreparable pérdida. Ruegan resignación sabiendo que los designios del Señor son sabios. Un cariño especial a toda la familia. Dios bendiga su alma. Descansa en paz querida Susy.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Eduardo Piña y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo Rofi, a sus hijos Rodolfito, Eduardo, Natalia y a sus nietos en el dolor rogando oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de la familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Charito Casanova de Cavallotti y sus hijas participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida Susy. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab, sus hijos María Cristina, Miguel Ángel, Andrea y Matías participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Rofi, a sus hijos Eduardo, Pancho y Natalia en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Zuni Assis de Retamosa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso, consuelo para su familia y abrazan a su hermana Ana María en este difícil momento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon y su esposa Verónica Vega participan con tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Rofi y a sus hijos. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sara B. Navarrete de Hounau participa, con mucho pesar y sorpresa, su viaje definitivo al Reino de Dios. Nos conocimos cuando ambas teníamos el vigor y entusiasmo de la juventud, en los pasillos y aulas de la querida Escuela Normal Nac. "Angela Capovilla de Reto"...y después en el Colegio "San José", por su hijo Tanchi". En mis recuerdos y afectos estarán ambos inolvidables, con la sonrisa amplia, espontánea siempre, y contagiando alegría con el mayor respeto. Desde la distancia provocada por las enfermedades, acompaño espiritualmente con oraciones a su querida familia: esposo , hijos, a sus hermanas Marcia E. de Montes de Oca y Ana María E. de Chamas y demás familiares, en circunstancias tan dolorosas. Ofrezco intenciones por su eterno descanso ,,en la paz celestial y una feliz resurrección.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Rafael Bonacina y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Rofi y su hija en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Juan Osvaldo Deltrozzo y familia, Marta Deltrozzo participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Rosa María Contato Carol participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor y la oración.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Roque Laitán, Mariela Orieta de Laitán y sus hijos Martín, Florencia, Lucas y Emilia Laitán participan y acompañan con profundo dolor por su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria. Que las luz de Cristo la ilumine y guie en su descanso.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Dr. Luis Eduardo Achával, José Achával y familia Achaval participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria. Que las luz de Cristo la ilumine y guie en su descanso.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Ada L. M. de Oca de Lezana e hijos participan el fallecimiento de Susi, con gran dolor y saludan a sus familiares, elevando oraciones para su eterno descanso.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Graciela Rizo Patrón de López Casanegra, sus hijas María Sara y Valentina López Casanegra participan su inesperada partida a la casa del Señor. Susi querida, te recordaremos con cariño, llevaremos en el corazón tu sonrisa permanente y tu bondad. Rogamos oraciones en tu memoria y resignación a tu familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Rogamos al Señor bendiciones por el descanso de Susi y consuelo para su esposo Rofi y sus hijos. Les acompañamos con cariño en estos dolorosos momentos. Perla Buenvecino, Luis Congiu, Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y flias.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Jorge, Mari, Carlos y Guillermo Chemes acompañan a su esposo Rofi y a sus hijos en esta triste despedida. Elevan oraciones por su alma y una cristiana resignacion a sus seres queridos.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Germán Zucal participa su fallecimiento y acompaña a su esposo, hijos y nietos en esta dolorosa circunstancia. Pide a Dios por una feliz resurrección.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Yogui y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. La familia de Ernesto A.J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano, Guadalupe Gonzáles Ávalos y nietos Ignacio y Luis Nicolás, a quienes tanto quería Susi, participan con profundo dolor su fallecimiento, y al querido amigo Rofi que tuvo tan feliz matrimonio le hacemos llegar nuestro más sentido pésame, acompañando a toda la familia en estos momentos de dolor. Descansa en paz bellísima señora, así lo rogamos nosotros con verdadero sentir cristiano.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel, sus hijos Jose y Viviana participan de su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Migui Sarquizy su esposa Cristina participan de su fallecimiento y ruegan Oracion en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Olga Suárez de Frola y su hijo Hugo César Frola con profundo dolor participan su fallecimiento y piden por su eterno descanso. Acompañando a su esposo e hijos en este difícil momento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece lamentan profundamente su deceso y acompañan a Rofi y familia en el dolor.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Mariano Soria Vildosola, Claudia Fonzo, Antonella y Gaston participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Horacio Pedro Montenegro, Dolly Santillán y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Ing. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury junto a sus hijos lamentan la pérdida de Susy y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus familiares.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Julia E. T. de Fioramonti y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Rodolfo, sus hijos y nietos. Elevan oraciones para que el Señor conceda resignación a su familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. C.P.N. Raúl A. Cristófoli y familia acompañan a sus queridos amigos Rofi y Pancho y respectivas familias en este doloroso momento de la partida a la Casa del Padre de la querida Susy. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Teresa Gelid, Estela Gelid de Miguel, Luis Alberto Miguel e hijos, vecinos de su hijo Rofi, lo acompañan en estos momentos por la muerte de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Celsa Soriano de Diaz acompaña a la querida Ana María en estos momentos de dolor por el fallecimiento de su hermana Susy y eleva oraciones por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos, Lourdes, Franco y Lucio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. María Elena Llapur de Basbús, sus hijos Elena y Gregorio Degano, Eugenia y Pablo Dramis y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Margarita Zaín Fernánadez de Urueña y sus hijas participan su inesperado fallecimiento. Acompañan a su esposo, hijos y nietos en estos momentos de tanto dolor.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Manuel Ibarra y Marta Camuñas participan con dolor su fallecimiento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Carlos B. Weyenbergh y sus hijos Carlos, María, Paula y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este lamentable momento, ruegan una oración en su memoria

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Gustavo A. Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo, Francisco y Agustín participan con pena su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sus compañeros de lecturas; Claudia Aprile, Estela Quinteros, Juan Contato, Cesar Santillan Lopez, y Daniel Bayugar, acompañan a su hijo Martin y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sus compañeros de atención al cliente; Gisela Monteseirin, Andrea Lascano, Noelia Lescano, Susnana Navarro, Maria Florencia Chazarreta, Maria Eugenia Salazar, Maria Angeles Numa, Maria Susana Casado, Valeria Lopez y Gustavo Corvalan, acompañan a su hijo Martin en este dificil momento. Ruegan oraciones.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sus amigos de Gerencia Comercial; Matias Salvador, Liber Zjiletra, Luis Rearte y Sergio Marino, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Martin en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sus compañeros de Atención Telefónica; Claudia, Mónica, Fernanda, Marcela, Ana, German, Eduardo, Juan, Fernando, Santiago, Luis y Agustin, acompañan a su hijo Martin en el dolor, ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sus compañeros de Asistencia al Interior; Karina Atia, Analia Garcia, Carlos Misesi y Nestor Diaz, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Martin en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. María Teresa Zanoni de Giannoni y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a Rofi y a sus hijos con todo cariño. Rogando oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Rafael Campoya, su esposa Gloria e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Susy, acompañan en tan difícil momento a sus familiares. Rogando oraciones en su querida memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Maria Rosa Berdaguer, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Enrique Billaud, su esposa Carolina Traine e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELWART, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus hijos Hortencia, Olga, Carlos, Carlos, Miki, Jose, Enrique, Jorge, Juan, Ramon, Arturo, Marcela, Chiqui, h. politico nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 18 horas en el cementerio Vuelta la Barranca servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

GODOY, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus hijos: Silvia, Luis, Walter, Rosa, Pascual, María y Oscar, hijos Pol. y nietos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. La Misericordia. C. de duelo: Barrio Nuevo. La Dársena. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, CONSUELO MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. Norma Correa de Miggitsch e hijos Ernestina de Villarreal e hijos participan el fallecimiento de nuestra vecina de toda una vida. Acompañamos a sus hijas, nietos y bisnietos con oraciones. Que su alma descanse en paz.

GÓMEZ, CONSUELO MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. "Señor, ya está ante tu Casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Juan Carlos Medina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Consuelo y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, CONSUELO MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. "¡Jesús, Tú que estás sentado a la derecha del Padre! bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno!" La comisión directiva, subcomisión de jubilados y pensionados y demás cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia Pensionada y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus hermanos: Mecha, Manolo y Miriam, Hnos. Pol. y sobrinos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Su prima Mercedes Gomez y flia., y Leonardo Gómez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. Marquesa Adriana Zurita de Gonzalez y familia acompañan en el dolor a la familia de Héctor por su desaparición física, quien fuera primo hermano de su extinto esposo Gringo. Que el Señor lo recoja en su gloria.

HEREDIA RAVETTI DE HERNÁNDEZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 26/11/18|. Su esposo Alfredo Hernández, sus hijos Luciano y Javier con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

HEREDIA RAVETTI DE HERNÁNDEZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 26/11/18|. Su madre Rosa Ravetti, su hermano Rubén Alberto, su hermana política Zulema Medina Pérez y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento.

HEREDIA RAVETTI DE HERNÁNDEZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 26/11/18|. Sus primos hermanos Luis Ernesto, Carlos Sergio y Teresa Paz, Alejandra María y Alberto Dilucca, Carla Paola y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en Sumampa.

HEREDIA RAVETTI DE HERNÁNDEZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 26/11/18|. Sus primos hermanos Alejandra María Ravetti y Alberto Dilucca e hijos Emilio y Lionel participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Sus hijos Luis, Ramón y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARCOS, MIGUEL ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/11/18|. Imelda Rojas participan su fallecimiento, abraza fraternalmente a su mamá Rosita, a sus hermanos y familiares, los acompaña y pide al Altísimo les dé fuerza y resignación para superar tan gran dolor.

MORALES, JOSEFA TEODOMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus hijos Edith, Jose, Miguel, Ricardo, Luis h. politicos Pedro, Rosa, Mary, Susana sus nietos Irina, Agucha, Belen, Anahi, Daniel, Facundo, Lucas, Mati, Coquito, Ivan, Florencia, su hijo del corazon Fede y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad Cob Iosep servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Su esposa: Puky, sus hijos: Magda, Huerto, Elíseo, Sol y Delfina, su hijo Pol.: José, su nieto: Manuel, part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S. V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Hermano querido a pesar del profundo dolor por tu partida, agradecemos a Dios habernos permitido compartir esta vida. Te vamos a amar y extrañar por siempre. Que el Señor te reciba en su gloria y tu alma descanse en paz. Sus hermanos Alfonso y Carina, sobrinos Martin, Nicolas y Morena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Su hermano Joaquin Roger, Susana de Arzuaga, hijos Joaquin, Guadalupe y Matias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus tíos Maria Helena, Maria Cristina, Manuel y Alvaro Arce Garma y sobrinos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Alfredo y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Jorge Teves, su esposa Martha Beggeres y sus hijas Cecilia, Eugenia, Eliana y Laura con sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Bernardino y Javier Ignacio Labayru participan con dolor su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Agustín Argibay, Ignacio Argibay y Carmen Santillán participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Guillermo Catella y María Milagros Di Patti participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Abel M. Paz, Gabriela F. Suárez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Mimi Marozzi, sus hijos Gabriel, Laura, José Werenitzky y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Alejandro Cáceres, María A. Lines participan con dolor su falleicmiento y ruegan una oración en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Benjamín Flores Turk, María Isabel Beggeres y familia participan con dolor su fallecimiento. Que el Señor misericordioso les de fortaleza y resignación a sus seres queridos.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Santiago Carlos Lezana, Alejandra Barbieri, sus hijos Santiago, Facundo y Lorena Pérez Elías, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento, acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Manuel y Pichu Lugones; sus hijos Manuel y Francisco con el dolor propio de la pérdida de un íntimo amigo, de un compañero de deportes y travesuras, desde pequeños, imploran al Todopoderoso, lo reciba en su Reino y le conceda la paz a su alma y a todos sus familiares pronta y cristiana resignación.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Margarita Guerrieri de Lugones, muy conmovida por la partida de uno de los íntimos amigos de su hijo Manuel, eleva oraciones por la paz de su alma y acompaña a toda la familia del extinto en momento de tanto dolor.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sebastián Diego Argibay, Carolina Agüero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Víctor Oscar Giannoni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Mario Habra participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a sus hermanos Alfonso y Joaquín y demás familiares en su dolor, rogando por una pronta y cristiana resignación. Eleva oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Cámara Civil 3. Autoridades y ex compañeros de su hija Magdalena acompañan a su familia y ruegan una oración por la paz de su alma.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. José y Roberto Salomón y sus familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Judith Cura, Virginia, Agustín y Mario Jiménez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus amigos María Luisa Patiño y Alejandro Scacchi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Hebe Vieyra de Patiño, sus hijos Ricardo, María Luisa, María Mercedes y Santiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Carlos Ricardo Tragant y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Garay Marcelo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Garay José y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Lucas Perez, Mario Durán Vergottini, Facundo Ruiz Fragola, María Eugena Garcia. Nadia Valdez, Romina Frediani, Florencia Rimini, Carolina Munar, Elena Cirimonte, Soledad Arias, Ana Lucia Alderete, Gonzalo Infante, Eleonora Franzini y Dra. Carolina Agüero, compañeros de su hija Magdalena del Registro Unico de Adopción participan con honda pena el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Pascual Alberto Llugdar, su esposa Sra. Bibi Brim y sus hijos acompañan a sus familiares en este difícil momento. Se ruega una oración para su descanso eterno.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Diego Jiménez, Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Guillermo Saggese, Mariana Cerro y Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Ramiro López Bustos (h) y Sra, despiden con respeto al papá de Delfi, amiga de nuestro hijo Ramirito.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus consuegros José Yagüe, Alejandra Beggeres y sus hijos Silvina, Daniela, José despiden al querido Alfredo con profundo dolor y ruegan al Altísimo por una cristiana resignacion para su entrañable familia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. El CP Juan Domingo Roitman, Dr. Eugenio Zurita, Ing. Jaime Berdaguer y demás compañeros participan el fallecimiento del hermano de su compañero CP Marcelo Roger.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Manuel Aznarez y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Juan Manuel Maidana, María Pía Corvalan, sus hijos Juan Manuel y teresa Rozze, Agustin, Macarena y Francisco participa con profundo dolor su falleciiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. El Señor te recogió en sus brazos para gozar de su gracia y su amor. Dr. Ernesto A. Carrizo y su esposa Susana María Taboada acompaña a toda su flia en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Querido Alfredo te vamos a extrañar mucho, ruego a Dios te reciba en su paz y dé consuelo a tu querida familia. Natividad Jorge (Nadua) participa su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Querido hermano del alma dolidos por tu partida temprana pero con la esperanza que algún día nos encontraremos. Dany Llugdar, Lulo y sus hijas María Florencia, Andrea y Noelia e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Dr. Juan A. Jorge y flia, Miguel E. Jorge y Dra. Gladiz Dorado, Gustavo Jorge y Sra. participa con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Dr. César Albuixech, su esposa Leisa Ábalos Reynoso, sus hijos, Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Abalos acompañan a sus amigos Joaquín y Gorda en este difícil momento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Pancu, te despedimos con profundo dolor y rogamos fortaleza para tu hermosa familia. Que en paz descanses. Oscar Muhn, Patricia y flia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios". Santiago Pedemonte, su esposa Liz Larcher, sus hijos María de los Milagros, Santiago Agustín y Juan Bautista Pedemonte, acompañan con profundo dolor a su querida familia. Rogamos una oración en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. El Dr. Guillermo Molinari, su esposa Griselda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Claudia E. Salvatierra y familia despide a su muy querido Alfredo con mucho dolor y acompaña a su hermana del corazón Puky y a sus hijos en este momento tan triste, rogando que Dios les dé consuelo y resignación.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Horacio Pedro Montenegro y Dolly participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos acompañan a Puqui e hijos en este momento de gran dolor, los abrazan fuertemente. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Fue tan difícil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a nuestro lado que todo lo vivido quedaría en el recuerdo y que tu voz solo quedaría en nuestra memoria. Solo nos queda saber que no es el ultimo adiós, es solamente hasta luego. Algun dia nos volveremos a encontrar. Tu amigo, hermano en el afecto Julio Morales, su esposa Inés, sus hijos Luciana, Rocío, Nicolás y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. CPN. Juan D B. Roitman y familia, participan el fallecimiento del hermano del contador Marcelo Roger lo acompañan en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Querida Huerto, recibe nuestras más profundas condolencias por la enorme pérdida de tu adorado padre. Estamos profundamente entristecidos por la noticia y nos unimos a ti en un cálido abrazo seguros que tiene un lugar preferencial en el cielo al lado de Dios y en cada uno de tus recuerdos Tus compañeros y amigos del Call Center de la empresa Cable Express participamos con profundo dolor su fallecimiento, y elevamos oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Esta lamentable noticia nos ha dejado consternados. Hemos compartido muchos momentos de la vida y en estos días difíciles. estaremos al lado de tus seres queridos para acompañarlos hasta que finalmente aparezca nuevamente la luz de la esperanza. Nelida Daud de Basbus, sus hijos Freddy y flia., Marcelo y flia., Silvia Adriana y Claudio Basbus participamos su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Marta Danela de Rufino, sus hijos Gabriela y Luis Hernandez; Maria Marta y Miguel Tejera; Nicolás y Belén Castiglione despiden con mucho cariño a Pancuca.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan a Puki, hijos y demás familiares con mucho cariño.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina Piña Carpintero y Santiago Piña Carpintero participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos, Lourdes, Franco y Lucio participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Edmundo Alfredo Lescano y Silvia Gomez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos Weyenbergh; María Laura y Julio Mansilla Lami y Milena Lescano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. María Elena Llapur de Basbús, sus hijos Elena y Gregorio Degano, Eugenia y Pablo Dramis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Marty Campitelli, Diego Cardona y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Beba Fiorini de Campitelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Querida familia de Alfredo: con enorme dolor me uno al de ustedes por la partida de tan querido amigo. Los chicos de Rosita no tenían una sola tía, toda la promoción 48 los quería como propios sobrinos. Nuestro Señor dispuso su partida al Cielo para que dejara de sufrir. Ustedes encontrarán resignación y consuelo en saber lo querido que fue en todo el que lo conoció. Nuestras oraciones son para toda la familia porque La Divina Misericordia le ha dado a él la paz, luz y serenidad que su alma necesitaba. Alfredo ya descansa en paz. Ana Lia Paz Saavedra de Rezola e hijos.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines acompañan a la familia y rezan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento Marcelo Bandiera y familia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento Gabriel Bandiera y familia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento Alfredo Argiz y familia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento Roberto Baraldo y familia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento Luis Alberto Ganem y familia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento Ramón Baudano y familia.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento funcionarios y empleados de Express Salta.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Acompañan en este difícil momento funcionarios y empleados de Express Rosario.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Julio Cesar Rodriguez, su esposa Maria Silvia Cazzaniga y sus hijos Nicolas, Julieta y Maria de la Paz, despiden con profundo dolor a su hermano de la vida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Antonio Tagliavini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Elena Farias, Alejo Arce, Loreley Fochezato, Nicolas Arce, Martin Arce y Lorenza Arce, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Luis y Pablo Pericás, participan el fallecimiento de nuestro querido Alfredo y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Adrián, Andrea y Alma Sanjuan, participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amiga Delfi. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Siempre vas a estar en nuestro corazón amigo querido. Gustavo Adolfo Sosa, Marta Delia Gauna y sus hijos Tomás y Valentin, acompañan con mucho dolor a su flia. en este durísimo momento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Descansa en paz amigo querido, Flia. Percello y Barco, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Hasta que nos volvamos a juntar amigo querido. Marcelo Raul Gauna, acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Hasta siempre amigo. Maria Alejandra Gauna (Topi) , Fernando Altamiranda y sus hijos Martiniano, Juliana y Candela, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Con profundo dolor nos despedimos de vos amigo querido te vamos a extrañar Pancu. Las chicas de la Lomada; Marta, Vale, Gachu, Topi, Marcela, Roxana e Isabel. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Andrea Vega, Lucia Russo, Florencia Habra, Gisella Miglionini y Gabriela Reynoso, participan el fallecimiento del papá de su amiga Magdalena y acompañan a la flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Juan Carlos Leguizamon, Ana Alicia Mirolo, sus hijos Gonzalo y Maria, Juan Manuel y Loli, y sus nietos, participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido Pancu y acompañan a su flia.en tan dificil momento. Que en paz descanses.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. La comisión de la Unión Santiagueña de Rugby, participa con dolor el fallecimiento de quien fue Vice Presidente de esta Institución y miembro de la comisión normalizadora, acompañan con afecto a toda su familia y su querido Club.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Enrique Billaud, su esposa Carolina Traine e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Susana Traine de Arzuaga, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Acompañan con profundo dolor a Magdalena y flia., sus Amigas; Marce, Pame, Pilar y Laura, ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Juan Felipe Hernandez, Carolina Maria Mansilla, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Oscar A. Pfleger, Marina Witthaus y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Pablo Caldera, su esposa Dra. Elisa Rojas y sus tres hijos Juan Pablo, Maria Emilia y Victoria, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Dra. Marcela Kerszberg, su hija Gimena, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Augusto Tomelleri, su esposa Maria Eugenia Chedda e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Puky y a sus hijos en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Dr. Carlos Horacio Ferri y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Dra. Magdalena Castro Arce de Roger. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su flia. y brille para el la luz que no tiene fin.

SASTRE, MARÍA ANGÉLICA (TUQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Fuiste una luchadora de la vida y así le peleaste hasta el final ... Te encontrarás con los tuyos en el reino de los cielos. Su hermana Lucky, su esposo Eduardo, sus hijos Naza, Jesús, María de los Angeles y David y las pequeñitas Isa y Guilli. Descansa en paz. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

SAYAVEDRA, REYMUNDA ELODIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Sus hijos Pascual y Lito, nieto y bisnietos y demás familiares. Sus restos son velados en Rivadavia 323 y serán inhumados hoy en el cementerio de Tipiro a las 8 hs. EMPRESA SANTIAGO.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. "Levantate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria de Dios amaneció sobre ti". Querido Papi, tan rapida tu partida y nuestro consuelo es que estas con tus padres, lo que tanto anhelabas. Por siempre en nuestros corazones vivirás. Sus hijos Fernando, Javier y Ana Carolina, hijos politicos Soledad y Alejandro, sus amados nietos Zamira, Kamil, Lautaro. Ana María Elías invitan a la misa de los 9 días de su fallecimiento que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia la Merced.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Hoy hace 7 meses de tu partida dejando un inmenso vacío en nuestros corazones. Danos fuerza para continuar y que Dios te dé el descanso eterno. Su esposa Graciela Medina, sus hijos Patricia, Silvia, María, Guillermo y Martha, sus nietos Pauli, Franco, Lucia, Lautaro y Matheo, hijos políticos Claudio y Raúl, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

----------------------------------------

----------------------------------------

AGÜERO, BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. "Se convirtió en ángel, levantó su vuelo y se fue a descansar a un hogar, bello hogar, más allá del sol, pero su presencia y su recuerdo quedará gravado en el corazón de la familia y de quiénes lo conocieron. Que la oración sea el pañuelo para secar las lágrimas y rogaremos con las manos unidas para su descanso eterno. Su familia.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Homenaje Póstumo. Esposo amado, tú siempre tú, eternamente tú en mi vida y en mi corazón como la Luz de Dios, en torno a mi angustia y este gran dolor que llevó en mí y que me ahoga cada día entre la marea y el viento, pero resistiré y continuaré remando en mi barca hasta el final. Hoy estoy sin ti y por ello quiero recordar como se desenvolvía nuestra vida matrimonial, nuestro matrimonio ha sido una larga vida de alegrías y angustias compartidas ya que en ese trayecto del camino alguno de nuestros seres queridos de ambas partes se despiden de esta tierra, pero los dos supimos ayudarnos mutuamente, con mucho amor y sentimientos cristianos y salir a flote en esa situación, siempre nos entendimos el uno al otro y cada uno a si mismo y fuimos completamente honestos tú y yo en todo momento, tu y yo teníamos nuestros propios ideales y luchar por ellos activamente, tú y yo teníamos completa libertad de pensamientos y alentarnos para hacer de los sueños realidad, el amor todo lo puede cuando es verdadero y sagrado, nuestro matrimonio no fue así nomás, fue un matrimonio responsable ya que para nosotros era unico, porque no se iguala a nada, es único y no se puede cambiar porque no es ropa, para cambiar cada vez que a uno se le ocurra, porque no es automovil, es un matrimonio y no cualquier cosa "palabra sagrada" esto nosotros lo pensamos bien, los dos coincidimos en que queríamos un matrimonio para toda la vida y es por eso que decidimos comprometernos, primero con la bendición de los anillos y después de un tiempo nos casamos por civil y por la iglesia y así unimos ante Dios nuestras almas y un solo corazón, él me sacó casada de la casa de mis padres, pero yo lo seguía protegiendo y también a mis hermanos, mi esposo hacía lo mismo, los dos éramos pobres, pero el amor no se compra con dinero, tampoco el apellido, no hay que aparentar ser, sino hay "que ser" donde existe el amor hay todo, salud, trabajo, felicidad, etc. etc. El amor es el horcón que ha de sostener el rancho para que no se desplome, nuestro matrimonio no fue un campo de batalla, ni ninguno de los dos fuimos prisioneros de guerra, había libertad, cada uno era digno de confianza y respeto hacia el otro, el que ama no cela, porque hay mucho amor en su corazón, nosotros decidimos construir un campo sin rejas donde solo existen las mejores flores y multicolores para que alegraran nuestro existir cotidiano sin olvidarnos nunca de regar nuestro campo con agua diamantina y en el en el medio había plantas de trigo y lino y también había girasol.... mutuamente nos prodigamos amor, amor carismático, amor solidario, amor al respeto, amor a la connfianza, amor a la verdad, amor al compañerismo, amor a la honestidad, amor a la justicia, amor a todo, porque entendiamos que eran los requisitos básicos para un buen entendimiento, para nosotros nuestro hogar era un lugar sagrado, no se hablaban malas palabras, diariamente hacíamos tiempo para estar con Dios, reunirnos tambien nosotros, charlar sobre la vida de la tierra donde vivimos, luego contarnos cuentos y siempre terminaba cantando tangos, no existía ningún tipo de control entre nosotros, nos teníamos demasiada confianza, había libertad, hacíamos uso del amor que nos dejó Jesus-Cristo en su paso por la tierra, muy hermosa enseñanza que nos dejó y es cierto con amor todo es posible, sin amor nada, si yo no tengo amor no puedo lavar ni un plato, no puedo trabajar, porque ahí no está Dios y hacemos todo de mala gana, sin aliento porque nos falta la fuerza, que es el amor, entonces con todo esto ya es suficiente para respetarnos como esposos, en nuestro hogar no había esclavos, hacíamos lo que podíamos, nos ayudamos mutuamente y con amor, nosotros llevamos a Jesús en el corazón y de verdad, lo mismo Dios porque ellos nos abrieron una picada, un deslinde y eso fue suficiente para que nosotros hagamos lo demás, a buen entendedor pocas palabras