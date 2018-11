Macri dijo que lo sucedido fue un bochorno y le apuntó a la barra de River

Fotos POSICIÓN. Mauricio Macri habló sobre los episodios que se vivieron el pasado sábado en la previa de la final de Copa Libertadores entre River y Boca.

27/11/2018 -

El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri habló en la jornada de ayer sobre los episodios violentos que se vivieron el pasado sábado en la previa de la final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors que debió ser suspendida por la agresión sufrida por el plantel xeneize.

En conferencia de prensa, junto a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, el primer mandatario les apuntó a la Justicia y a la barra brava del "Millonario" por lo sucedido.

"Hacen una investigación durante meses, dan con uno de los jefes de la barra brava de River. Con las pruebas que tienen, el juez permitió que se allanara la casa de este señor, se encuentran millones de pesos y 300 entradas, que se comprobó que eran reales. ¿Cómo va a calificar el tema como contravención y va a soltar a este señor, que ahora es uno de los 300 apuntados junto a sus 300 barras que no pudieron ir a la cancha como los que organizaron todo este tipo de agresión? Necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y nosotros como ciudadanos trabajemos en conjunto para terminar con la violencia. Yo estoy acá y no me voy a resignar", aseguró.

Antes, en el comienzo de su discurso, lamentó que "una vez más la violencia ha ganado un espacio", pero dijo que persistirá "en rechazar a los violentos y rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias".

"La única sociedad posible es una sociedad donde rige la ley, donde todos somos iguales frente a la ley. Y por eso tenemos que seguir trabajando, y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar, y claramente esto no es aceptable. Bajo ningún concepto es aceptable", enfatizó.

Además, calificó como "una locura" que "para organizar un espectáculo deportivo haya que militarizar toda la zona".

Los detenidos

"¿Cómo puede ser que tras las críticas a la Policía porque detuvo sólo a 23 personas por los desmanes del sábado, en horas de vuelta esas personas estén libres?. ¡No entiendo! No entiendo, en nombre de todos los argentinos", insistió en sus críticas al Poder Judicial.

Finalmente, Macri recordó que "el fútbol es algo maravilloso, pero que no habilita a que tengamos comportamientos salvajes".

En la previa de las finales, el Presidente había ordenado que se permitiera la presencia de hinchas visitantes en ambos estadios, aunque luego se dio marcha atrás en la decisión.