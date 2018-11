Denunciaron a Zannini por enriquecimiento ilícito

27/11/2018 -

El Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, denunció al ex secretario Legal y Técnico kirchnerista Carlos Zannini por presunto enriquecimiento ilícito, también a Daniel Souto, a quien señalan como un supuesto testaferro del ex funcionario.

La defensa del ex funcionario hizo su descargo: no solo dijo que no conoce al dueño de una gomería de Villa María, a quien le atribuyen ser su testaferro, sino que habló de una "impresentable" imputación y cuestionó el uso de denuncias anónimas por parte de la OA.

"No conozco a esa persona, e ignoro por completo sí existe o si vive en Villa María o en cualquier otro sitio del planeta", advirtió la defensa de Zannini, en un escrito que fue presentado ante el juez Sergio Torres.

Zannini advirtió: "Cabría auditar cuántas denuncias ha instado esta oficina comandada por la contadora Laura Alonso, basados en ‘denuncias anónimas’ respecto de presuntos actos de corrupción de ex funcionarios", indicó.

Souto aparecía inscripto como trabajador autónomo en el 2000, pero habría registrado en los últimos años un emprendimiento inmobiliario en Villa María, ciudad de la que es oriundo Zannini, que pareció sospechoso.