Gastón Soffritti se dio el gusto de producir la tira "Millennials"

27/11/2018 -

Gastón Soffritti no solo forma parte del elenco de "Millennials", la nueva tira de Net TV, sino que además ostenta en ella el cargo de productor, con el cual debuta y hace sus primeros pasos en la dirección artística, trabajo en el que acompaña a Martín Kweller. "Es un poco saltar del otro lado porque si bien yo nunca produje televisión, sí produje teatro. Pero me crié prácticamente en la televisión, entonces un poco de reojo siempre vas tocando en lugares de producción sin ser productor. Ahora, cuando estás del otro lado te das cuenta todo el laburo que hay que hacer por detrás y todos los puntos de los que hay que ocuparse para que llegue todo prolijo y salga bien", adelantó Gaston a Televisión.com. Y agregó: "El hecho de tener que armar al equipo, laburar con pibes, con gente joven, con amigos, con gente que conozco desde hace muchos años, eso me parecía súper atractivo. Y después, el nombre me parece que ya es un gran gancho".

Soffritti también le dará vida a un personaje en la tira. Al respecto, comentó: "Arranca casi en el final de la primera temporada, porque son dos temporadas de 24 capítulos. Aparece al final de la primera. Se llama Axel, está un poco inspirado en ‘El Lobo de Wall Street’ o en Billions, porque es un pibe que compra y vende empresas y es super excéntrico. Le importa muy poco todo lo sentimental, es super materialista. Bueno, toca varios puntos que yo nunca toqué con otros personajes y me divierte mucho porque es un poco malvado con sus comentarios y sus salidas. Pero a la vez, en el fondo, es un pibe que se siente muy solo y que no tiene amigos, entonces hay algo que lo hace un poco querible".