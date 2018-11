Mariela Anchipi lanzó críticas contra el jurado del Bailando

27/11/2018 -

De ser la artífice de extraordinarias coreografías y de lucirse como coach de Hernán Piquín y Noelia Pompa, y de muchas parejas más, Mariela la "Chipi" Anchipi vio crecer su imagen hasta convertirse en la participante "famosa" del Bailando, a raíz también de su relación con Daddy Brieva.

Lo cierto es que este año ni es participante, ni coach, ni jurado, pero está sentada en la vereda de enfrente: el BAR (Bailando Assitant Referí), desde donde lanzó críticas hacia los miembros del actual jurado compuesto por Florencia Peña, Laurita Fernández, Ángel De Brito y Marcelo Polino.

"Flor tiene sus altibajos, al principio entró siendo graciosa y ahora se puso muy seria. No sé si están tan buenas sus devoluciones, a veces no coincido en nada. Laurita y Polino hacen mucha diferencia entre la gente que quieren y los que no, el más justo me parece Ángel", dijo en el programa radial Agarrate Catalina.

Sobre los conflictos de los participantes con el BAR, afirmó: "Hay gente que se toma las correcciones técnicas como insultos, pero son nuestro medio para evolucionar.".