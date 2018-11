El amor y la historia, según Bernardo Bertolucci

Fotos Bertolucci fue galardonado con el Oscar y también con el León de Oro.

27/11/2018 -

Bernardo Bertolucci fallecido a los 77 años, se convirtió en uno de los grandes maestros de la segunda mitad del siglo XX con su sagaz visión de la historia y sus íntimas incursiones al mundo de la sexualidad y al despertar del amor.

Italia lamenta la muerte de uno de sus directores insignes, autor de una quincena de largometrajes con los que cosechó las más altas mieles del éxito y con los que reflejó su idea del amor, de la la historia y de la situación de los más desfavorecidos.

No en vano nació y creció en la Emilia Romagna partisana y comenzó en el cine como asistente del gran retratista de las clases bajas italianas, Pier Paolo Pasolini, que rodaba "Accattone" (1961).

En su primera película, "La commare secca" (1962), Bertolucci asume la visión de Pasolini para desentrañar la muerte de una prostituta buscando la verdad en los ínfimos suburbios romanos.

Pronto adquirió una narrativa propia, pero en sus retratos de la individualidad y lo colectivo, la temática social quedó indeleble, mostrando la conflictividad entre la burguesía y los radicales aires de cambio que soplaban en el continente en los años 1960.

Así lo demostró en obras como "Prima della rivoluzione" (1964), en su versión de "Il conformista" (1970), con la que logró su primera nominación al Óscar, es decir, su primer éxito internacional, o en la "Strategia del ragno" (1970).

La historiografía por la que será siempre recordado es aquel monumental díptico de "Novecento" (1976), ambientado en su región natal para mostrar la tensión social entre las clases trabajadoras y la burguesía de los latifundios en los albores del siglo XX.

Una división que queda clara al inicio del primer acto, cuando nacen dos niños de distinto estrato social -uno hijo de terratenientes y otro de labriegos- el mismo día en el que muere Giuseppe Verdi, ideal de los partidarios de la unificación italiana.

La historia y amistad de ambos, interpretados en su edad adulta por Robert De Niro y Gérard Depardieu, sirvió a Bertolucci para repasar aquella convulsa Italia, el surgimiento del socialismo, la Gran Guerra o el ascenso y la caída del Fascismo.

El cineasta no se limitó a explorar el tejido social del sino de los tiempos, sino que se sumergió en las pasiones y las relaciones entre personas en varios de sus títulos, como "Último tango a Parigi" (1972), el más conocido y polémico de su nómina. Sin embargo el mayor éxito llegaría en 1987, con "The Last Emperor", un regreso épico a la historia para retratar al último emperador chino.