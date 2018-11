Según un fiscal, un barra del “Millonario” anticipó los incidentes

Fotos Los graves incidentes que obligaron a postergar la Superfinal ante Boca.

Hoy 14:26 -

Norberto Brotto, el fiscal que desde abril pasado investiga a integrantes de la barra de River Plate por reventa de entradas, rastreo mediante el cual el viernes se encontraron 300 entradas válidas para la Superfinal ante Boca Juniors y 7 millones de pesos en domicilios de Héctor Guillermo Caverna Godoy, actual líder de "Los Borrachos del Tablón", confirmó que uno de los laderos de éste había anticipado que el partido decisivo de la Copa Libertadores no se iba a jugar como consecuencia de una venganza.

"Eso lo dijo Uequin en otro momento en el que pasó por la fiscalía, en el que ni siquiera sabía que se lo estaba investigando, pero sí pasó a decir que la fiscalía le había intervenido el teléfono, que lo estaba escuchando… No sé cómo se enteró, de cualquier manera yo lo tengo que escuchar en indagatoria. Para mí, Uequin es un imputado", confirmó Brotto en declaraciones a radio La Red respecto de la advertencia de venganza que ocurriría en el partido del sábado, lo que finalmente se tradujo en el ataque al micro que trasladaba al plantel de Boca hacia el estadio Monumental.



Te recomendamos: Génova se ofreció para albergar la final de la Copa

En este sentido el fiscal agregó: "Uequin pasó por la fiscalía luego de ser encontrado porque había una orden de requisa vigente debido a que no lo encontramos en el allanamiento (ndr: el del pasado viernes en casa de Godoy). Yo solicité una orden de requisa en la vía pública, en el lugar donde se lo encuentre y llegó con su abogado a la fiscalía. Se lo requisó y se le secuestró lo que tenía encima, que para mi investigación es muy importante y no se lo detuvo porque él ni siquiera tenía entradas, pero sí se le hizo una contravención".

Uequin es José Uequin, alías Bolsa de Papa, allanado el viernes en el barrio de Devoto, quien tras los incidentes del sábado en la previa del partido, apuntó en declaraciones a Canal 26: "Godoy tenía esas entradas en guarda, para evitar que pibes de cuarta línea hagan un desastre".

Consultado sobre por qué Caverna Godoy no fue detenido al momento del allanamiento en su domicilio, Brotto explicó: "Hoy no hay motivos para ordenar la detención. Hay muchos elementos secuestrados, hay que analizar bien y hay que respetar el derecho de defensa. El abogado se presentó y dijo que su defendido puede explicar de dónde es ese dinero y el origen de las entradas".

Las declaraciones más importantes del funcionario público:

• "Tengo probado que hay 300 entradas de una persona que estaba con derecho de admisión, con lo cual no podía tener ni una entrada. El señor Godoy tiene una característica particular con un grupo de personas, tiene un lugar y todos lo sabemos. En la causa están debidamente probadas las características del señor Godoy, que tenía en su poder entradas originales".

• "Para la fiscalía no hay ninguna duda de que alguien de la Comisión Directiva de River le dio las entradas a Caverna Godoy".



• "La semana pasada Godoy estaba ante una contravención de reventa. Hoy hay que recalificar la conducta en base al Artículo 5 de la Ley del Deporte, que es la promoción a la formación de barras. No se lo puede imputar por asociación ilícita, delito que tiene características muy particulares que no están dadas en este caso".

• "El señor Godoy no estaba en el allanamiento del viernes y hoy está desaparecido. Nunca se presentó a la fiscalía, el que vino fue el abogado. Dicen que va a hacer las presentaciones pertinentes pero tengo probado en la fiscalía que hay una forma de venta legal de entradas y en principio hay prueba para demostrar que hay una vía paralela de venta de entradas".

• Sobre por qué Caverna Godoy no fue detenido tras el allanamiento. "Nunca estuvo el señor Godoy en presencia de personal policial, hoy es un desaparecido para la Justicia. El señor Godoy no durmió en su domicilio la noche en que se hizo el allanamiento. Yo soy un preocupado por la seguridad y prevención en el fútbol, me interesa muchísimo pero la Justicia tiene que trabajar con la ley en la mano. Como ciudadano critico mucho a la Justicia pero tenemos que trabajar con la ley en la mano, tomarnos el tiempo para poder definir porque tenemos que hacerlo con pruebas".

• "No hay elementos para que Godoy se profugue, no tiene por qué hacerlo. Lo que yo tengo hoy es una persona que tenia 7 millones de pesos y 300 entradas cuando no podía tener ni una, lo que da a entender que la barra maneja las entradas y que el origen de esa plata era de la reventa. En función de los antecedentes y si se acredita que hay riesgo de fuga, el fiscal me dirá si hay que detenerlo".

• "En esta causa Godoy es un barra que administra entradas truchas, que tenía muchísimo dinero proveniente de la reventa".

• "A Uequin no se lo detuvo porque no tenía entradas al momento de la requisa".

• "Mi investigación es por una contravención por reventa de entradas. Ahora yo tengo que investigar si hay una connivencia para una cosa distinta en base a la Ley del Deporte. Ahí veré si muchas de las personas que están en la causa tienen que quedar detenidos porque pueden evadirse de la Justicia o entorpecer el proceso. En la Justicia estamos acostumbrados a que cuando pedimos detenciones se los termine encontrando, no muchos logran evadirse de la Justicia".

• "Como ciudadano yo quería otra cosa pero lo que tenemos que esperar de la Justicia es que nunca se aparte de la ley. Si alguna vez la Justicia no trabaja con la ley en la mano, estamos perdidos. Es preferible entender que determinadas personas tienen que estar presas por reventa de entradas pero sobre todo que debe darse un proceso. Si la Justicia se aparta de la ley por darle el gusto a la sociedad en algunas cosas, estamos perdidos".