Un cura desfiló en un Porsche remolcado por niños

Hoy 15:47 -

El protagonista del video es John Sultana, un cura maltés que fue “ascendido” a arcipreste de la Curia de Gozo, todo transcurrió durante el desfile de celebración por el ascenso en las calles de la ciudad donde se lo ve desfilando en un Porsche que es "tirado" por unos 50 niños aproximadamente y, por supuesto, se hizo viral.

El diario The Times of Malta contactó al párroco para conocer su versión de los hechos. "Lo siento, pero para mí esto simplemente no es un problema y ciertos comentarios que se están realizando no son correctos", dijo el cura.

La concejal Sandra Grech, declaró defendiendo al párroco y explicó que esa "fiesta única" la disfrutó todo el pueblo. "Conozco bien al padre John Sultana y sé que sus intenciones no eran tan ostentosas. De hecho, el Porsche pertenece a su primo". "No fue de mal gusto en absoluto y los niños lo disfrutaron mucho, todos vestidos de blanco. Después, todos celebramos con un gran pastel horneado por la iglesia parroquial que rompió una récord nacional ", explicó la mujer.

En ese mismo programa, René Camilleri, profesor de teología de la Universidad de Malta, calificó el desfile de "un montón de basura". "Hay un grado de vacío en la Iglesia en este momento y no podemos esperar atraer a las personas si seguimos haciendo este tipo de cosas estúpidas ", añadió.

