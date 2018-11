Massa: “La mayoría de los argentinos necesita otro gobierno”

Hoy 17:45 -

El líder del Frente Renovador compartió un encuentro con el gobernador tucumano, Juan Manzur, en la Casa de Gobierno, junto al cual dialogó sobre los desafíos que enfrenta la política argentina en el marco del difícil momento económico y social que atraviesa el país. “Tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos para construir una alternativa mejor para la sociedad”, aseveró Massa.

Sergio Massa se encuentra en la capital de Tucumán donde fue recibido por el Gobernador Juan Manzur, ocasión en la que resaltaron la importancia de la reunión de la que participaron la semana pasada en Buenos Aires junto a diputados, senadores y gobernadores.

Sobre Alternativa Federal, Massa señaló que “es un espacio que nace y que pretende ser Gobierno. Queremos construir un equipo, hablar con todos los sectores, discutir ideas y propuestas. Queremos convocar a un gran acuerdo económico y social. Construir una alternativa es construir una nueva mayoría, porque hoy la mayoría de los argentinos necesita otro gobierno”.

Y añadió que “todos los que nos reunimos coincidimos en que el Gobierno de Macri fracasó y que el camino que hoy transitamos está causando mucho dolor. Los argentinos y argentinas necesitan que se discutan y resuelvan los problemas del presente, por eso hace un par de semanas lanzamos “Agenda Argentina”.

El líder del Frente Renovador, quien estuvo acompañado por los diputados Marco Lavagna y Diego Bossio, explicó el objetivo “Agenda Argentina”, iniciativa presentada hace dos semanas en Entre Ríos: “Es un espacio de debate para intercambiar experiencias y aprender de expertos, encontrar consensos y plantear soluciones. El primer encuentro lo hicimos en Paraná centrado en seguridad, una preocupación que está en la base de cualquier contrato social”. Al respecto, agregó que “estamos trabajando en propuestas concretas para mejorar la seguridad de los argentinos y argentinas, como hicimos en Tigre”.

Tras su encuentro con Manzur, Massa declaró que “no es momento de nombres, sino de propuestas y soluciones. Alternativa Federal es un espacio que nace y busca construir una nueva mayoría, amplia y generosa. Tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos para construir una alternativa mejor para la sociedad, este es un espacio que mira y construye la Argentina del futuro. Tenemos que dejar de hablar de cada uno y animarnos a construir un proyecto de país y desarrollo”.

Consultado sobre su participación ayer en el Foro de economistas argentinos, Massa indicó que “reunimos a un grupo de economistas de distintas procedencias, variadas tradiciones de pensamiento y con diferentes trayectorias para pensar los desafíos económicos que tiene nuestro país. Este foro que llamamos E20 no se trata de una contracumbre, sino de un encuentro para aportar soluciones. Antes de atender los grandes desafíos globales, tenemos que concentrarnos en los desafíos más próximos. No se puede pensar el futuro si antes no se resuelve el presente, que es preocupante, angustioso, insoportable”.

Estuvieron presentes Carolina Vargas Aignasse (Secretaria de gobierno), Regino Amado (Ministro de gobierno), Silvia Perez (Secretaria de Gobierno), Daniel Leiva (Fiscal de Gobierno), entre otros.

La agenda de Sergio Massa en Tucumán continuará con una recorrida por un Centro de Innovación Tecnológica, una visita a un establecimiento dedicado a la fabricación de balas para caza y tiro deportivo, y un almuerzo junto a empresarios locales.