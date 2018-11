Los escalofriantes chats del hombre que mató a su hijastro

Hoy 22:32 -

Esta tarde, Juan Carlos Chirino se suicidó luego de asesinar a su hijastro y herir a su ex. En las últimas horas se hicieron públicas las capturas de pantalla de un chat que mantuvo con un amigo en el que confesaba haberse mandado “un moco”.

“Un kilombo, se me salió la cadena. Me empezó a maltratar hace un rato a la mañana y no di más, vieja”, se justificó el individuo que decidió terminar con su vida luego de que el Grupo Halcón ingresara al domicilio donde estaba atrincherado.

Mirá los chats.