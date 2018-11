Los Dorados dominó en las divisiones Inferiores

28/11/2018 - LAS TERMAS, Rí o Hondo (C) Los Dorados se consagró campeón en la mayoría de las categorías del torneo de inferiores que organizó el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. De esta manera se erigió en el elenco dominador de la temporada 2018 de las formativas. El “Tigre” termense se adjudicó el campeonato en las categorías Sub 9, 13, 17 y Sub 19. En la categoría menor ganó el torneo por mayor cantidad de puntos, al demostrar una marcada superioridad sobre sus rivales de principio a fin del certamen. En la Sub 13, Los Dorados venció en la súper final a Belgrano. Luego de igualar en el partido de ida por 2 a 2, en un vibrante y emocionante juego no dejó dudas con un contundente y categórico 3 a 0 en la revancha, para de esa forma asegurarse el título y dar la vuelta olímpica. En la celebración se vio a los jugadores muy emocionados, acompañados de familiares y amigos que no quisieron perderse este momento mágico en el que se coronó el trabajo de todo un año. Sub17 y Sub19 En la Sub 17, Los Dorados se adjudicó la final tras ganarle en vibrante cotejo a Villa Balnearia, por 2 a 1. El partido fue intenso, con emociones cambiantes, en el que Los Dorados supo manejar mejor los tiempos y pegar en los momentos justos para quedarse con la corona. Pero sin dudas que la máxima tensión para Los Dorados se vivió en el Sub19, ya que en la final empató 1 a 1 el tiempo reglamentario ante La Costanera. De esta forma, la definición del campeonato se trasladó a los remates desde el punto del penal. Allí Los Dorados mostró un ciento por ciento de efectividad y ganó por 5 a 4, desatando la locura de sus hinchas. Por su parte en la categoría Sub 7 el campeón fue Belgrano, representado por la escuela de fútbol “Los Termeñitos” que dirige desde hace varios años el entrenador Roberto Cuevas. Este 2018 el DT volvió a trabajar con la institución del barrio Toro Yacu, que pudo participar en el torneo con jugadores surgidos en “Los Termeñitos”. Finalmente, en la Sub 11 se consagró campeón Sebastián Legresti. Cabe destacar que los partidos de las distintas categorías se jugaron en las canchas de Herrera El Alto, barrio Adela, Belgrano, Polideportivo Municipal y La Costanera. Premiaciones Desde la mesa del Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol dejaron trascender que la fiesta de premiación se desarrollará en los primeros días de diciembre, en las instalaciones del Centro Cultural General San Martín. Como sucede todos los años, será el broche de oro para cerrar una temporada inolvidable, sobre todo para Los Dorados, que acaparó la mayoría de los títulos en juego.