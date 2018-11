Playoffs de los torneos Tarjeta Sol

28/11/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, continuarán los playoffs de los torneos que llevan el nombre de Tarjeta Sol y que organiza la NBA Santiagueña.

Por el Torneo de Primera se enfrentarán: en Defensores del Sud, Yanasus vs. Defensores; en Villa Mercedes, Don Bosco vs. La Villa Básquet.

Por el Torneo de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Mariano Moreno, Vélez de San Ramón vs. Bosco Unidos; en Huaico Hondo, El Faro Repuestos BBC vs. San Carlos; en Club Antonio Tagliavini, Los Cunas vs. Los Halcones.