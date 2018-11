Mainoldi, entusiasmado: "Es una gran noticia "

28/11/2018 -

Leonardo Mainoldi, capitán de Quimsa, se mostró feliz por la noticia de que el Final Four se jugará en el estadio Ciudad. "Está claro que es una ilusión extra el Final Four. Seguramente la gente nos va a apoyar, esperemos que haya un buen marco y será así. Hay que pensar primero en los partidos que tenemos: la gira de Mar del Plata, luego dos en casa y después ya sí de lleno en el Final Four. No desplazarse y jugarlo de local es positivo. Ahora hay que trabajar y más adelante se pensará en concreto en eso. Es una gran noticia", comentó.