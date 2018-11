Lobo Medina dirigirá Chacarita vs. Mitre

Fotos PRESENTE. Mitre está en los puestos de vanguardia.

28/11/2018 -

La duodécima fecha de la B Nacional, en la que estará libre Central Córdoba, se cerrará el martes 4 de diciembre, con el cotejo entre Chacarita y Mitre en San Martín. Ese encuentro que comenzará a las 21.05, será dirigido por el tucumano Luis Lobo Medina.

El resto de la fecha tendrá esta programación:

Sábado 1: 17, Los Andes vs. Almagro (Pablo Díaz); 17.05, Sarmiento vs. Gimnasia de Jujuy (Gerardo Méndez Cedro); 20.05, Independiente Rivadavia vs. Instituto (Ramiro López). Domingo 2: 17, Brown de Adrogué vs. Defensores de Belgrano (Lucas Di Bastiano), Deportivo Morón vs. Temperley (Lucas Novelli), Quilmes vs. Santamarina (Américo Monsalvo); 18, Olimpo vs. Gimnasia de Mendoza (Julio Barraza); 19, Ferro vs. Arsenal (Mariano González); 19.05, Atlético de Rafaela vs. Platense (Pablo Giménez).

Por otra parte, Temperley y Chacarita igualaron anoche sin goles, en el cierre de la undécima fecha de la Primera B Nacional. El partido se jugó en el estadio Alfredo Beranger de Temperley y fue arbitrado por Pablo Dóvalo.

Brown de Adrogué y Agropecuario Argentino, de Carlos Casares, completarán hoy desde las 17 los 41 minutos del partido que igualan sin goles por la décima fecha de la B Nacional.