El "Kun" hizo un gol y el City se metió en octavos de final

Fotos AVANZA. El Real Madrid de Santiago Solari ganó en la capital italiana y se aseguró la primera posición del Grupo G.

28/11/2018 -

El delantero argentino Sergio Agüero marcó ayer el empate 2 a 2 del Manchester City de visitante ante el Olympique de Lyon, por el Grupo F de la Liga de Campeones de Europa.

De esta manera, el equipo dirigido por Pep Guardiola selló su pasaporte a los octavos de final y quedó primero, tres unidades por encima del Lyon (10 a 7), a una fecha para la finalización de la fase de grupos.

El tanto del ex Independiente llegó a los 38 minutos del complemento y a los 45 dejó el campo de juego, siendo sustituido por el inglés Phil Foden.

El otro gol del City lo marcó Laporte, en tanto que Lyon tuvo un doblete de Cornet.

En la próxima jornada, del 12 de diciembre, el City recibirá al Hoffenheim y Lyon visitará al Shakhtar.

Por su parte, Real Madrid de España, conducido por el argentino Santiago Solari, superó a Roma de Italia por 2 a 0, como visitante, en un partido correspondiente al grupo G.

El galés Gareth Bale (2m. ST) y el español Lucas Vázquez (14m. ST) marcaron en el conjunto madridista.

Roma tuvo entre sus futbolistas iniciales al defensor central Federico Fazio (ex Ferrocarril Oeste).

Real Madrid alcanzó así los 12 puntos, tres más que su escolta Roma, aunque se aseguró la primera colocación en la zona por haberse impuesto en los dos cruces de esta fase.

Además, el cordobés Paulo Dybala fue titular en la victoria de su equipo, Juventus de Italia sobre Valencia de España por 1 a 0, como local.

El atacante croata Mario Mandzukic metió el único gol del juego, a los 14 minutos del segundo tiempo, pero no alcanzó para asegurarse el uno de la zona pero sí sacó boletos a los octavos de final, debido a que Manchester United (10), de Inglaterra, consiguió un agónico triunfo ante Young Boys (1), de Suiza, por 1 a 0, en el estadio Old Trafford.

Resultados

Grupo E: AEK Atenas (Ezequiel Ponce y Lucas Boyé) 0, Ajax 2; Bayern Münich 5, Benfica (Franco Cervi y Germán Conti) 1.

Grupo F: Hoffenheim 2. Shakhtar 3; Lyon 2, Manchester City 2.

Grupo G: CSKA Moscú 1, Viktoria Pilsen 2; Roma 0, Real Madrid 2.

Grupo H: Manchester United 1, Young Boys 0; Juventus 1, Valencia 0.

Para hoy

Grupo A: Atlético de Madrid (DT Diego Simeone y Ángel Correa) vs. Mónaco y Borussia Dortmund vs. Brujas.

Grupo B: PSV vs. Barcelona (Lionel Messi), Tottenham (DT Mauricio Pochettino, Juan Foyth y Erik Lamela) vs. Inter (Mauro Icardi y Lautaro Martínez).

Grupo C: Nápoli vs. Estrella Roja, París Saint Germain (Ángel Di María) vs. Liverpool.

Grupo D: Lokomotiv vs. Galatasaray y Porto vs. Schalke 04 (Franco Di Santo).