Un barra avisó sobre la chance de venganza

28/11/2018 -

Norberto Brotto es el titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 2, que ordenó el allanamiento a la casa del barra Héctor Godoy, alias "Caverna", en el que antes del Superclásico que no se jugó se encontraron siete millones de pesos y 300 entradas para el partido que debía disputarse el sábado en el Monumental. El funcionario admitio que hubo un barra que advirtió de una posible venganza de los violentos, como la que sucedió contra el micro de Boca.





"Eso lo dijo (José) Uequín (otro barra) en otro momento que pasó por la fiscalía, ni siquiera sabía que se lo estaba investigando, pero sí sabía que la fiscalía le había intervenido el teléfono, no sé cómo se enteró. Uequín lo dijo a los gritos, pero no tenía mucha conciencia de que esto iba a terminar así. Yo trabajo con la ley en la mano, no puedo detener a alguien por una contravención", explicó.