Con éxito finalizó el 4º Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia

Fotos DESARROLLO. El encuentro había comenzado el lunes y se dio por finalizado en la jornada de ayer.

28/11/2018 -

En las instalaciones del Fórum Santiago del Estero finalizó ayer el 4º Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que había dado inicio el lunes. En la jornada de cierre del encuentro estuvieron presentes la subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Claudia Juárez; además de otras autoridades, intendentes y distintos representantes de varias ciudades, asociaciones civiles y jóvenes santiagueños.

En ese contexto, Juárez dio a conocer las conclusiones del trabajo realizado durante el encuentro: "Los adolescentes han logrado redactar un manifiesto donde han podido plasmar las necesidades, las inquietudes, que tienen que ver con temáticas variadas. Muchas veces pensamos los adultos que los adolescentes solamente se interesan por una pantalla y nada más. Hay demasiados temas que parecieran ser más profundos, según nuestros puntos de vista, y en donde los jóvenes no tienen acceso. Sin embargo han podido plantear cuestiones que han tenido que ver con el acceso a la salud, a la educación, con la seguridad de cada una de sus ciudades, de sus comunidades. Han planteado cuestiones que tienen que ver con cómo seguir participando, es decir ampliar las temáticas donde ellos han podido expresarse. La verdad que nos vamos muy contentos con estas apuestas. Ha sido una experiencia enriquecedora. Es fundamental para seguir avanzando en esta línea y respetar verdaderamente al niño y al joven a ser oído con su participación ciudadana y que su opinión haya sido tenida en cuenta en cosas que les incumbe".

Los protagonistas

Por su porte, Constanza Álvarez, de la ciudad de Beltrán, manifestó: "Lo más importante que recalcamos en este Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, es la importancia y el valor de darles la oportunidad y hacer valer los derechos de los niños y jóvenes. Como sabemos, en el interior de nuestra provincia, son muchos los casos de abusos que se dan. Los profesionales nos dieron su apoyo y los medios necesarios a los cuales acudir para tratar esta problemática. Ha sido muy importante para nosotros para poder interiorizarnos en la problemática, para buscar los medios como las instituciones mismas para poder solucionar estos problemas".

Yohana Sepko, del área de Cultura de la Municipalidad de Beltrán, expresó: "Para mí ha sido muy importante, porque hemos tratado no solamente con los chicos sino que adolescentes han hablado de su problemáticas. Aprendimos muchas cosas, aparte de los derechos de los niños. Nos han ayudado con la capacitación, también nos han brindado el apoyo, no solamente aquí sino dentro del Ministerio de Justicia de la provincia. Nos dieron a conocer las herramientas útiles, a través de un video, que realmente estuvo excepcional y nos dijeron que nos van a pasar para que nosotros mostremos a la municipalidad y esto también es una forma de educar y enseñar, no solo es cuestión hablarlo, contarlo, sino tener acciones con respecto a esas problemáticas", concluyó.

En la primera jornada, Brisa Jiménez, de Añatuya había manifestado que "es un proyecto muy bueno ya que nos permite socializar con distintos alumnos de otros parajes y ciudades. Esperamos llevarnos una buena experiencia".

Por otro lado, de El Colorado, departamento Juan Felipe Ibarra, Eugenia Díaz expresó: "Estoy muy feliz de estar participando de este proyecto. Queremos que los chicos se sumen, participen para que entre todos nos hagamos escuchar".

Por último, Valentín Coronel de Los Telares destacó: "Me parece importante para poder aportar nuestro pensamiento y el cambio y la realidad que queremos vivir como jóvenes. Orgulloso como joven de todo lo que se está logrando para el futuro. Estoy agradecido de todo lo que hacen desde lo provincial, lo municipal, desde los chicos y los profesionales que nos acompañan".