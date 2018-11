Gabriela Tagliavini: "Mis comedias hablan sobre el empoderamiento de la mujer"

28/11/2018 -

La cineasta santiagueña, Gabriela Tagliavini, concluyó en Madrid el rodaje de "A pesar de todo", película original que dirigió para Netflix con protagónicos de las actrices españolas Blanca Suárez, Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta. "A pesar de todo" es una comedia de enredo que cuenta la historia de cuatro hermanas (Sara, Lucía, Sofía y Claudia) que son convocadas a reunirse en el entorno familiar a propósito del fallecimiento de su madre. Esta mujer (interpretada por Marisa Paredes) deja preparado antes de su muerte un vídeo en el que hace una serie de revelaciones a cada una de las hermanas, lo que destapará un secreto familiar que revolucionará sus vidas y provocará un viaje de búsqueda, un reto para que las hermanas se reencuentren entre ellas. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, la realizadora habló de este gran paso que dio al ser elegida para este filme que, el año próximo, será emitido por la empresa norteamericana. ¿Que significó dirigir para Netflix? Para mí fue un paso muy grande en mi carrera dirigir una película original para Netflix, porque Netflix se está propagando por todo el mundo y me da la posibilidad como artista de que llegue a muchísima gente. La película se va a traducir en 18 idiomas. Para un artista, que gente de más de dieciocho países vea tu arte es algo que a Netflix le estaré siempre agradecida por eso. ¿Cómo te llegó la historia del filme? El proyecto me llega de un productor independiente. Me gustó mucho y es un poco lo que yo estoy haciendo en mi carrera: comedias que hablan sobre el empoderamiento de la mujer. Pero, en este caso, era la posibilidad de filmar algo con Netflix y en filmar en Madrid porque crecí viendo las películas de Pedro Almodóvar. Entonces, me daba mucha alegría la idea de vivir y trabajar en Madrid. ¿Es solo una "estrambótica comedia de enredo", como se la presentó, o a través de ella buscas revelar otras cosas relacionadas con los vínculos entre los seres humanos? Siempre las comedias tratan sobre los vínculos entre los seres humanos. "A pesar de todo" es una comedia que no trabaja desde un humor local, pues todo se apoya en emociones universales. Son conceptos contemporáneos para conectar con el público de hoy. ¿Qué sensaciones te embargaron al saber que tendrías al dream team del cine español y a los productores de "Las chicas del cable"? Bambú es una productora número uno en España. Ha producido no solo "Las chicas del cable" sino otras series muy grandes con las que obtuvo numerosos premios. Una de las cosas por las que decidí hacer este proyecto es porque estaba Bambú como productores. De alguna manera, al ver sus trabajos y trayectoria me garantizaban que la película iba a ser de buena calidad. Y los dos productores, Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, me protegieron mucho.