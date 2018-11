Una cineasta que con su arte conquistó Hollywood, México y Madrid

Fotos Parte del elenco de "A pesar de todo" en un descanso del rodaje.

Gabriela Tagliavini dirigió a grandes figuras de Hollywood, entre los que se destacan Sharon Stone y Billy Zane ("The Mule") y a Eva Longoria y Christian Slater ("Without Men"). En México trabajó con figuras de ese país, tal como lo hizo en "Cómo cortar a tu patán", en donde reunió a Camila Sodi, Mariana Treviño y Christopher Von Uckermann. En tanto, dirigirá a Antonio Banderas y Mike Tyson en "The devil may care", proyecto en etapa de preproducción.

Primero conquistaste Hollywood; luego, México, y ahora España. ¿Cómo vives todo este proceso de evolución profesional?

A mí me gustan los desafíos. No me gusta repetirme por más que mi carrera tiene una trayectoria de un mensaje muy claro de lo que quiero decir. Me gustaba la idea de hacer algo en España porque era algo completamente nuevo, con actores, productores y equipo españoles. Y son todos de primer nivel.

¿ "A pesar de todos" tiene puntos en común con "La mujer que todo hombre quiere", "¿Y dónde están los hombres?", "Ladies’ Night" y "Cómo cortar a un patán"?

Los puntos en común con mis otros trabajos es que todas son comedias de empoderamiento de la mujer, de que las mujeres nos unamos, de los temas que nos preocupan a las mujeres que son también los hombres. En el caso de ‘A pesar de todo’ son cuatro hermanas y de una familia muy extraña. El título viene porque hay una frase en España que dice "A pesar de todo somos hermanos". Es un título cómico, pero al mismo tiempo inteligente.