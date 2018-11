Cómo se escribe, “guasap” o “wasap”

-

La Real Academia Española lanzó el primer Libro de estilo de la lengua española que contiene innumerables recomendaciones que fueron pensadas para medios, periodistas y escritores del contexto digital. Uno de los puntos es el referido a Whatsapp. ¿Se escribe “guasap” en vez de “whatsapp”? ¿O, algo intermedio como wasap? El nuevo Libro de estilo de la RAE responde: wasap.

El manual no tiene aún versión online y habla de memes, de emoticonos y hasta del uso de hastag. También de expresiones y términos a la orden del día para los que tiene sus recomendaciones: yutubero mejor que youtuber, destripar mejor que “hacer spoiler” y cederrón es preferible a CD-ROM.

Un informe de la Asociación de Medios de Información (AMI), el director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha aseguraba durante su presentación que “las nuevas tecnologías están cambiando el mundo y la escritura, lo que suscita muchas dudas” cuando se trata de decidir qué palabras emplear para comunicarnos.

El Libro de estilo de la RAE no acepta el lenguaje inclusivo (“el de la arroba o la x para hacer referencia a los dos sexos”) ni, salvo excepciones, nombrar a los dos géneros, dado que el masculino ya engloba a ambos en el lenguaje. “No hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres. No hace falta forzar para duplicar, porque no hablamos así”, sostiene García de la Concha.

Informa AMI, que los responsables de la Real Academia de la Lengua insistieron en que este texto no tiene nada que ver con el resto de manuales de estilo elaborados por los propios medios de comunicación y de uso en las redacciones. “Se trata de servir a la mejor forma de escribir y hablar” en los países hispanohablantes, abordando nuevos espacios como la ortotipografía, es decir, la ortografía de la escritura no manual.

En la escritura y la comunicación digital, el Libro de estilo de la RAE diferencia entre el uso coloquial de redes sociales y algunas aplicaciones del profesional, académico o periodístico, según indica una publicación de Adepa, de la que el director de EL LIBERAL, Lic. Gustavo Ick es miembro de su Consejo Directivo.

Este manual ha sido elaborado por las 23 instituciones que forman la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), contiene más de 500 páginas y su precio será de 24,90 euros.

Fuente: AMI