Asaltaron a un diplomático canadiense a media cuadra del G20

Hoy 19:28 -

Esta tarde, el diplomático canadiense John Kirton, denunció que dos jóvenes lo asaltaron y golpearon en cercanías del Luna Park. El damnificado realizó la denuncia y se quejó vía Twitter.

Te recomendamos: "G20 Argentina: Cinco cosas que debes saber"

“Los periodistas de visita, tengan cuidado: sobreviví con heridas leves a un asalto en la esquina de las avenidas Lavalle y Madero, muy cerca de donde saldrán los transbordadores para la cumbre del G20. No hay seguridad a la vista”, explicó Kirton.

Visiting journos beware: Just survived with minor injuries a mugging at the corner of Lavalle and Madero avenues — very close to where the shuttles will leave for the G20 summit. No security in sight. @g20org @GloGovProj @g20rg @HeleneEmorine @juliafkulik @cicciale @meag pic.twitter.com/BMya9r6fZT