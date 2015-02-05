CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de noviembre de 2018
A LAS 22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
Por El Liberal
29/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 EL ARQUI
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.44 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE PARTE 1
09.34 QUIERO ROBARME A LA NOVIA
11.38 EL CONTADOR
14.21 LOS PERDEDORES
16.16 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
19.09 DESTINO FINAL 3
21.00 EL CONTADOR
23.45 THE KNICK 01 EPS 07
TCM
09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.47 LOST
12.20 LA NIÑERA
13.06 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
13.32 CASPER
15.14 BEETLEJUICE
16.51 UN RATÓN EN LA FAMILIA
18.17 SPAWN
20.04 MORTAL KOMBAT
22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA
NOCHE
23.40 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA
TNT
06.36 EL DESAFIO
08.27 UNA NOCHE DE AMOR
10.12 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
12.24 OZ. EL PODEROSO
14.58 BIENVENIDO A LA JUNGLA
16.42 SOMBRAS TENEBROSAS
18.55 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
21.30 ROBO EN LAS ALTURAS
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.32 KUNG-FUSIÓN
SPACE
07.14 LA VENGANZA DEL YETI
08.52 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
10.42 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
12.22 RAYO NEGRO
14.21 RÁPIDA Y MORTAL
16.20 THE SALVATION
18.04 EL TESORO DEL AMAZONAS
20.02 HOMBRES DE NEGRO 3
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
CINECANAL
10.20 CARRERAS CLANDESTINAS
12.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DE
14.25 PLANETA 51
16.00 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
18.10 MEGAMENTE
20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
22.00 #TÚDECIDES
SONY
09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G
09.45 THE VOICE
10.45 EL FACTOR X
11.45 THE VOICE
13.35 EL FACTOR X
15.05 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 RESIDENT EVIL
22.00 THE VOICE
22.55 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA BELGRANO (S) 1807)
*VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23,
SOLES Y LUNAS PRESENTARÁN SU
SHOW “SINTIENDO AMÉRICA”.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA
LUCCA CON LOS SIN NOMBRE,
“PANCHO” MIRANDA BANDA
(CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),
LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
CHRISTIAN HERRERA Y
MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA
COPLA Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL MAESTRO
(INDEPENDENCIA 341)
*VIERNES 30, A LAS 20.30, LA
ALIANZA FRANCESA PROYECTARÁ
EN LA ÚLTIMA FUNCIÓN DEL CICLO
DE CINE FRANCÉS LA PELÍCULA:
“MI VIDA ES UN ROMPECABEZAS”
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL
GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA
PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS
DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO
SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ
Y DARÍO ARGAÑARAZ.
SIXTO ESPACIO
CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁ-
CERES Y ENRIQUE MARQUETTI
PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO
“HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO
DE HERMANOS”).
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
29/11 - 30/11 17:20 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
29/11 -19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
29/11 -30/11- 16:35 (Cast)
BOBIN HOOD (2D)
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/11 - 20:00 (Cast) 22:25 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
29/11 - 30/11 16:00 (Cast) 18:00
(Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
29/11 - 22:00 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
29/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt)
LA CHICA DE LA TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
29/11 -30/11- 17:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
29/11 - 19:10 (Cast) 21:50 (Subt)
30/11 -01/12 19:10 (Cast) 21:50 (Subt)
00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00-
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
ATPA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30- 20:15-
22:40-
EL GRINCH 2D ATP
CASTELLANO 2D 18:30-
EL GRINCH 3D ATP
CASTELLANO 3D 20:30-
ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS
c/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO
JUEVES)
BURN THE STAGE: LA PELÍCULA
SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -
21:30- (SOLO JUEVES)
SUBTITULADA 2D 17:30- (Solo sábado)