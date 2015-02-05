CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de noviembre de 2018

A LAS 22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

29/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 EL ARQUI

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA ARGENTINA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 DALE FERRO


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.44 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE PARTE 1

09.34 QUIERO ROBARME A LA NOVIA

11.38 EL CONTADOR

14.21 LOS PERDEDORES

16.16 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

19.09 DESTINO FINAL 3

21.00 EL CONTADOR

23.45 THE KNICK 01 EPS 07

TCM

09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.47 LOST

12.20 LA NIÑERA

13.06 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

13.32 CASPER

15.14 BEETLEJUICE

16.51 UN RATÓN EN LA FAMILIA

18.17 SPAWN

20.04 MORTAL KOMBAT

22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA

NOCHE

23.40 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA

TNT

06.36 EL DESAFIO

08.27 UNA NOCHE DE AMOR

10.12 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

12.24 OZ. EL PODEROSO

14.58 BIENVENIDO A LA JUNGLA

16.42 SOMBRAS TENEBROSAS

18.55 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

21.30 ROBO EN LAS ALTURAS

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.32 KUNG-FUSIÓN

SPACE

07.14 LA VENGANZA DEL YETI

08.52 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

10.42 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

12.22 RAYO NEGRO

14.21 RÁPIDA Y MORTAL

16.20 THE SALVATION

18.04 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.02 HOMBRES DE NEGRO 3

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

CINECANAL

10.20 CARRERAS CLANDESTINAS

12.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DE

14.25 PLANETA 51

16.00 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

18.10 MEGAMENTE

20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

22.00 #TÚDECIDES

SONY

09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G

09.45 THE VOICE

10.45 EL FACTOR X

11.45 THE VOICE

13.35 EL FACTOR X

15.05 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 RESIDENT EVIL

22.00 THE VOICE

22.55 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA BELGRANO (S) 1807)

*VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23,

SOLES Y LUNAS PRESENTARÁN SU

SHOW “SINTIENDO AMÉRICA”.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA

LUCCA CON LOS SIN NOMBRE,

“PANCHO” MIRANDA BANDA

(CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),

LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

CHRISTIAN HERRERA Y

MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA

COPLA Y AVENIDA FOLK.

CASA DEL MAESTRO

(INDEPENDENCIA 341)

*VIERNES 30, A LAS 20.30, LA

ALIANZA FRANCESA PROYECTARÁ

EN LA ÚLTIMA FUNCIÓN DEL CICLO

DE CINE FRANCÉS LA PELÍCULA:

“MI VIDA ES UN ROMPECABEZAS”

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL

GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA

PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS

DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO

SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ

Y DARÍO ARGAÑARAZ.

SIXTO ESPACIO

CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁ-

CERES Y ENRIQUE MARQUETTI

PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO

“HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO

DE HERMANOS”).


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

29/11 - 30/11 17:20 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

29/11 -19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

29/11 -30/11- 16:35 (Cast)

BOBIN HOOD (2D)

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/11 - 20:00 (Cast) 22:25 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

29/11 - 30/11 16:00 (Cast) 18:00

(Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

29/11 - 22:00 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

29/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt)

LA CHICA DE LA TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

29/11 -30/11- 17:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

29/11 - 19:10 (Cast) 21:50 (Subt)

30/11 -01/12 19:10 (Cast) 21:50 (Subt)

00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00-

SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30- 20:15-

22:40-

EL GRINCH 2D ATP

CASTELLANO 2D 18:30-

EL GRINCH 3D ATP

CASTELLANO 3D 20:30-

ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS

c/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO

JUEVES)

BURN THE STAGE: LA PELÍCULA

SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -

21:30- (SOLO JUEVES)

SUBTITULADA 2D 17:30- (Solo sábado)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de noviembre de 2018

También te puede interesar