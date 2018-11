FÚNEBRES | 29 de noviembre de 2018

29/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Enrique Mario Farías

- Domingo Villarreal (Loreto)

- María Pilar Gómez (La Banda)

- Graciela Inés Manquez de Vieyra

Sepelios Participaciones

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. Su hermana política Marta Figueroa de Abdala, sus sobrinos Martita, Gueguy, Carlín, Yuly, Yenny y Marcelo con sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de la querida Zoraida y acompañan a la familia en el dolor rogando oraciones a su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Helena Matach y sus hijos María Eugenia Bruchmann Matach y Alejandro Barrionuevo, participan con dolor su fallecimiento. Señor haz que brille para el la luz que no tiene fin.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. La Familia de Antonio Abraham, participa el fallecimiento del Amigo y Colega. Acompañan a la familia del querido Poroto. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Mariana Chiericotti y Ricardo Perez Neme junto a sus familias, acompañan con dolor a su hija Julia y familia en este dificil momento.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. María Nazario y Roberto García Méndez acompañan con dolor a su hija Julia. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola e hijos Ignacio Marinucci y Ana Castiglione participan con pesar el fallecimiento de Poroto y acompañan con afecto a toda la familia.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Maria Josefina Acuña y familia, acompañan con dolor y cariño a la familia Bruchmann. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Familia de Carlos R. Naser, acompañan con dolor a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Mirta y Pamela Rigourd despiden a Poroto, vecino, amigo y colegas tanto años. Acompañan en el dolor a sus hijas Florencia, Agustina, y Julia y hermana Mirta. Que su alma siga iluminando a todos quienes lo conocimos. Descansa en paz amigo.

CARRIZO, BERSABÉ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Sus hijos Macario y Caty, nietos Tita, Pachu, Nena, Ramón, Ami, Bety y demás fliares. participan su fallec. y que sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cemneterio de la Vuelta La Barranca, casa de duelo Manuel Argañaraz 839. Bº 8 de Abril. (s.v.) Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASTILLO, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Su esposa Elba, hijos Carlos, Marcelo, Hugo, hijos pol. Sandra, Patricia, Cecilia, nietos Agustin, Fernanda, Santiago, Ignacio, Valentino, participan su fallec., sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad 11 hs. casa de duelo. P.L. Gallo 396 (s.v.) Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASTILLO, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Sus consuegros Mirta Merino, Quique Alegre, su hno. pol. Pablo Alegre, esposa Marianela e hija Aldana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Gabriela Álvarez, Claudia y Patricia Herrera, Gisela Riccobelli y Laura Olivera participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de nuestro querido amigo Dr. Hugo Castillo. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. El presidente interventor del IOSEP, CPN. Raúl O. Ayuch, gerente general, CPN. Graciela Muratore de Corona, síndico, miembros del consejo gremial, gerentes de Area, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, personal administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento del padre de nuestro compañero Carlos Castillo.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus primos Ricardo y Marta Pacheco, Mirta Gerez, sus sobrinos Carolina y Agustin Suarez Pacheco, Kelly, Ariel, Dany y Ricardito con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Tus amigos de La Agrupación 14 - 22.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Pepe Coronel y flia., acompañan a su compadre Miguel ( h ),y flia. en este difícil momento. Elevan oraciones por la paz de su alma.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La H. C. D. de la asociación A.A.Q. socios, distintas disciplinas deportivas, Cestoball, Vóley, esc. mini Básquet, formativas de Básquet); profesional, entrenadores, empleados y demás participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor Miguel Catan, quien fuera su primera tesorero de la institución y socio. Se ruega una oración en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Su vecino y amigo Hugo Morales y flia, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus ex-compañeros de la Oficina de Mandamientos del Poder Judicial de la Pcia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus consuegros y amigos Adriana Gómez y Pedro Franzzini, sus hijos Marcos, Matias y Natalia con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida hija politica Claudia.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. El Sindicato de Empleados Administrativos de la Educacion (S.E.A.D.E), acompañan con profundo dolor a nuestro compañero Miguel Catan, por el fallecimiento de su querido padre. Rogamos a Dios le de el descanso eterno y la resignación a su familia.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Enzo Rearte y flia, acompañan con profundo dolor a mi compañero Miguel Catán, por el fallecimiento de su querido padre. Rogamos a Dios le de el descanso eterno y la resignación a su flia.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Comision directiva del Colegio de Profesionales de Enfermeria, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la CPN: Claudia Catan. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Ing. Hugo Argañarás y familia, participan con dolor el fallecimiento del amigo y compañero integrante de la primera comision directiva de la Asociacion Atlética Quimsa. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. El consejo de administración de Asociados de Cooperativa CO.ME.CO Ltda. participa con profundo dolor el fallecimiento del suegro de su administrador. Acompañan en este difícil momento a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Flores Eduardo Lucio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Antonio Virgilio Castiglione, Rafael Alberto Castiglione y Gregorio Herrera participan con profundo dolor en el fallecimiento de su amigo Miguel, acompañan a sus hijos y elevan oraciones para su descanso eterno.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Occhionero Daniel Rubén y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Rafael Alejandro Cabello y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|.José María Piñón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Iván Tarchini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa y acompaña en su dolor a su hijo Miguel Angel de la Oficina de Rendicion de Cuentas de la DGA, elevando oraciones por el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

CATÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. "Que el Señor te cubra con su manto sagrado y brille para ti la luz que no tiene fin". Su compadre Héctor Ruiz, sus hijos Federico y Soledad, hijos pol. Daniel, Andrea y Andrés, nietos Julieta, Luján, Juan Patricio, Josefina y Justina lamentan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Mario B. Diósquez y familia participa su fallecimiento y acompaña a toda la flia. y elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus consuegros Pablo Gerez e Inés Olivera junto a su familia, participan con profundo dolor y acompañan a su famillia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La señora Presidente Interventora del Consejo General de Educacion Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los Distintos Niveles Educativos, Director General de Administracion, miembros del Tribunal de Disciplina de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los niveles, Supervisores y Analistas Tecnico Docentes, Coordinacion del Area Legal, Personal del Organismo participan y acompañan en su dolor a su hijo Miguel Angel de la Oficina de Rendicion de Cuentas de la DGA, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus ex compañeros de la esc. Apicultura: Norma de Buitrago, Norma de Rodini, Nélida de Cosarini participan su fallecimiento y ruegan a Dios una pronta resignación para su flia.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Descansa en paz amigo. Romina Santillán y sus hijos, Clara, Álvaro, Patricia, Andres, Noelia y Luis participan con profundo dolor su fallecimiento

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Dirección de la escuela Sor. María A. de Paz y Figueroa participa con profundo dolor el fallecimiento de Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. División de personal docentes, de la dirección General de Nivel Secundario participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero Luis. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Maria Eugenia Facino y familia, acompañan con dolor su partia al Reino Celestia y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus compañeros de la Escuela de Apicultura despiden a un entrañable amigo y colega. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Compañeros Jubilados de la Escuela Nº 977, participan el fallecimiento del esposo de su amiga Delia. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La Escuela de Apicultura " Fidela L. de Smith " , participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su flia y ruega por su eterno descanso.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Toto González y Zulma Fiad, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Luis, Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Las almas de los justos estan en manos de dios. La Comunidad Educativa Nº 977 de Nueva Francia, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la ex Directora Delia Gonzalez. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Roque Soria, su esposa Mirta, hijos Mati, Juli participan con gran dolor el fallecimiento de su excompañero y excolega. Rugan oraciones en su querida memoria. Loreto.

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. "Que este descanso eterno, el Señor lo proteja junto al alma de sus hijos". Acompañan con profundo dolor su excompañera de la Escuela de Apicultura "Fidela Smith", Dora Leiva de Herrera y familia, a su esposa Delia y sus queridos hijos.

CUSSA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Silvia Abalovich participa el fallecimiento del marido de la querida Edith y acompaña a toda su familia con mucho cariño elevando oraciones en su memoria.

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. El Consejo de Administración, Comisión Fiscalizadora y cuerpo directivo de Asicana participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra colaboradora Karina Chávez y ruegan oraciones en su memoria

ELÍAS, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. El cuerpo directivo, personal académico, administrativo y de servicios de Asicana participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Karina, nuestra colaboradora académica. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. María Rosa Córdoba, sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Susy y acompañan a Rofi, a sus hijos Rodolfo, Eduardo y Natalia y a su hermana Ana María en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignación a toda su familia.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Daniel y Pablo Lucci lamentan el fallecimiento de la madre del estimado Dr. Rodolfo Soria y acompañan en este dificil momento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Personal del Grupo Lucci lamenta el fallecimiento de la madre del estimado Dr. Rodolfo Soria y acompañan en este dificil momento.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. La Comisión Directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dr. Eduardo A. Garay, Dra. Julia E. Graziani, Dr. Agustin Scarano, Dr. Roberto Eberle, Dr. Rene G. Hauteberque, Dra. Georgina Chaumon, Dr. José R. Sánchez Gerez, y su Asesora Legal Dra. Dora A. González, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su beneficiario Dr. Rodolfo Raúl Soria, elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Maria Josefina Acuña y familia, acompañan a sus hijos, hijos politicos y nietos, Javi y Zoqui y lo cubre con amor por tan irreparable pérdida.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastián, Magdalena y Delfina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Rofi y familia. Elevando oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Inés Balzaretti de Rosenzvaig y familia acompañan con afecto a Rofi, sus hijos Pancho, Eduardo, Natalia, sus nietos y sus hermanas Marcia y Ana María por el fallecimiento de Susy. Elevan oraciones al Altísimo en su memoria y por su descanso en paz.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Ing. Santiago D. Piga, esposa Rosario F. Sanjuan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan a su esposo, hijos, nietos hermanas y demás familiares, nuestro mas sentido pésame ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Sus servidoras: Mecha, Liliana y Gloria participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Fernando Viaña y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en estos momentos. Rezamos oraciones. Que Dios la tenga en la Gloria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Estela Avila de Viaña, sus hijos Francisco, Carlos, Fernando, Silvina, Javier, Maru, Ana y Sebastián y Flias., nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos. Rezamos oraciones en su memoria. Que Dios la tenga en la Gloria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Hilda Pizzorno de Santillán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Susy y ruegan oraciones por su eterna felicidad y por el consuelo de su estimada familia

ELWART, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Jorge Umaño, Celia Sosa de Umaño, sus hijos David Umaño y flia., Graciela Umaño de Elwart y flia. y Ariel Umaño, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su hijo político Juan Guillermo Elwart. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, ENRIQUE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Sus hijos Niño, Juan, Vicente, Lucia, Victor, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio Los Flores. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

FARÍAS, ENRIQUE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Antonio Storniolo, y Divina Jugo de Storniolo, sus hijos Gustavo Antonio y flia; Héctor Daniel y flia; y Diego Ricardo y flia, participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Querida madre, un largo camino recorriste y estuviste junto a nosotros tus hijos y nuestras familias. Hoy nos faltan las palabras para expresar todas las virtudes que tenías y las ponías en práctica. Madre fortaleza, coraje, solidaria, responsable, nada te detenía en tus acciones, no solo para cuidarnos y educarnos a nosotros junto a nuestro padre Manuel, sino también para abrir las puertas de nuestro hogar y tus brazos para tus hermanos, sobrinos, nietos y amigos. Tus hijos Odilia, Yolanda, Gringa, Beto, Domingo, Walter, hijos pol. Norma Susy, Cristina, Liliana, Ricardo Samuel, Luis y Cacho, nietos y bisnietos invitamos a la misa hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20,30 hs. a un mes de su partida al Reino de Dios.

LICERAN YOCCA, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus primos Livio M. Yocca y Martha Stella Rodriguez con sus hijos Maria Martha, Ricardo, Maria Josefina y Livio, despiden con mucho dolor a Normita y ruegan que el Señor le conceda la vida eterna.

LICERAN YOCCA, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus primos Elena Vanucci y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy y flia., Carlos y flia., Veronica y Gemma, lamentan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LICERAN YOCCA, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. ¡Querida amiga, que Dios te tenga en la gloria y que brille para ti la luz que no tiene fin! Roxana Barrionuevo y sus hijos Maria Virginia, Maria Gracia y Luis Facundo Azar Barrionuevo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE FARHAT, AMALIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Desde Tucumán. Nelly Goytia hace llegar un abrazo fraternal a Víctor por el fallecimiento de su mamá y hace extensivas sus condolencias a toda su familia por esta pérdida tan dolorosa.

LUNA DE FARHAT, AMALIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. "Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". La comision directiva, subcomision de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra afiliada Pensionada y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MANQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su esposo Segundo Vieyra, sus hijos Jose Luis, Monica, Claudia, Franco su hija politica Sandra, nietos Javier, Sofia, Nahuel, Matias, Maxi, Eugenia, Ely, Guaquin, su bisnietos Maximo, sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Dale el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Elena Eljall y flia participa con dolor su fallecimiento. Villa La Punta. Choya.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus sobrinos Lito Navarrete y Betty Torres, su hija Patri y nieto Santi, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. "Ya eres un Angel. descansa en paz. Gracias por tanto cariño y amor de Madre". Sus sobrinos Susana Morales y Cacho Rodriguez, parrticipan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su alma.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Su amiga de siempre Peta, su esposo Anyo e hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Tia Porota te despedimos con mucho dolor, Tu sobrino Chiquino Morales y flia., Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Los amigos de su hija Kety; Susy, Papel, Kuky, Seque, Pancho, Kiko y Pablo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Los compañeros de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de la Capital de su hija Kety, participan su fallecimioento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Señor, ya está ante ti, recíbela en tu Reino y concédele el descanso eterno. El Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Cabildo participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia fundadora y gran colaboradora del mismo. Ruegan al Altísimo resignación a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Su esposa Alicia, hijos Luis, Roxana, h. pol. Fernando Bertolotti, nietos María Noel, Maria Lourdes, Fernando, Sofia Bertolotti, Maximiliano Reynaga y demás familiares, su fallec. sus restos serán inhumados en el cement. La Piedad 17 hs. casa de duelo P:L Gallo 330. sv. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Compañeros de trabajo de su hermano Dr. Joaquin Roger de la Secret. Técnica de Gestion del IPVU: CPN. Tomas Eugenio Lucio, Chochi Vizgarra, Ing. Milagros Gomez Pizarro, Constanza, Hector Coronel, Marcela Coronel, Luisa Coronel, Juan Tulli, Luis Eduardo Figueroa, Walter Juárez, Sandra Luna, Roxana Camus, Blanca Diaz, Daniel Torres, José Rocha, Cintia Abalos, Valeria Salazar, Cdora. Analia Simonetti, Cdor. Dante Salazar, Alejandro Gongora, Coqui Lastra, Rita Juarez, Emilia Silva, Daniel Cornelli, Cdor. Miguel Simonetti, Cacho Juarez, Fabian Vega y Juan Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Maria Josefina Acuña, sus hijos Ramiro, Verónica, sus nietos Felix y Baltazar, acompañan a la querida familia en este difíil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastián, Magdalena y Delfina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Daniel, Viviana, Agustina, Nacho y Gonzalo Ochoa, participan con dolor el fallecimiento del querido Alfredo, rogando por la paz y el descanso de su alma. Acompañan a Huerto y a toda la familia en estos momentos dificiles. Fuerza y mucho amor para Ustedes.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. María Teresa González de Galván Achával y sus hijos: María Teresa, Pablo, José y Federico participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Adela Aguirre y familia participa su fallecimiento y ruega fortaleza para su esposa Puqui e hijos. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Fernando Viaña, e hijos Ferni, Santi, y Juan Francisco, participan con profundo dolor el fallecimiento del Amigo Pancu, y acompañan a la flia., en estos momentos. Te extrañaremos en el Club, muchas gracias por el apoyo de siempre, el carriño que nos brindaste, y que tuvimos la oportunidad de hacerlo personalmente. Abrazo de Try. Rezamos oraciones en su querida memoria. Que Dios lo tenga en la Gloria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Fernando Viaña y esposa Cecilia Traine, e hijos Agustina, Nicolas y Bernardita, Ferni y Guille, Santi y Juan Francisco, participan con profundo dolor el fallecimiento del Amigo Pancu, y acompañan a la flia. en estos momentos. Rezamos oraciones en su querida memoria. Que Dios lo tenga en la gloria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Pablo Drube, Sandra Ausar, e hijos, lamentan profundamente tan irreparable perdida y acompañamos a la familia Roger en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Estella Avila de Viaña, hijos, Francisco, Carlos, Fernando, Silvina, Javier, Maru, Ana y Sebastian y flias, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Pancu, y acompañan a la flia. en estos momentos. Rezamos oraciones en su querida memoria. Que Dios lo tenga en la Gloria.

Invitación a Misa

ADAMO, ROSARIA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 20/11/18|. 'Viejita querida, vivirás siempre en nuestros corazones''. Tus hijos Angel Saad, Nicolás Saad, José Luis Saad e hijas políticas, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30 hs en la Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

ADAMO, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 20/11/18|. Sus hermanas Ángela, Nena, Pocha y sus familiares participan su fallecimiento. Hoy se cumplen 9 días de su partida al Reino de los cielos, invitamos a la misa en Catedral Basílica a las 20.30 hs para pedir por el descanso de Ñata en los brazos de Dios. Rogamos oraciones en su memoria.

BIMA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, hijo, hermano y tío Gordo. Dejaste un inmenso dolor en nuestras vidas por tu pronta partida junto al Señor. Tu vieja querida Chocha, hermanas, Susy, Ana, Miriam, y Haydee, hermanos políticos, sobrinos, nietos y ahijadas, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús pidiendo por su eterno descanso.

BIMA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Nuestro amado esposo, papá y abuelo al mes de tu partida al Reino de los Cielos. Solo Dios sabe como quedamos en nuestros corazones, heridos, por tu inesperada partida. Tu esposa Natalia, tus hijos Ailin, Eduardo, Daniel y tu nieto Tomas, invitan a la misa hoy a las 20.30 he en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Que brille en ti la luz que no tiene fin.

CHAMUT DE PEREA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/10|. "Tu recuerdo esta en cada momento de mis días". Tu hija María Eugenia, tu hijo político Carlos, tu nieto Justino, padre y hermanos , invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 8 años de su partida a la Casa del Señor.

DÍAZ DE CASTELLANOS, ROSA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/10|. Hoy se cumplen ocho años de tu partida al Reino de los cielos. Tu presencia es cada día más fuerte. Sembraste valores a lo largo de tu vida. Te recordamos con mucho cariño. Tu esposo Carlos, tus hijos Silvia, Marcela, Adrian, tus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy 29 a las 20.hs en la iglesia Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

JUGO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/96|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará".( Salmo23). Querido padre sabemos que estás gozando de la gloria de Dios junto a nuestra madre Irma y hermanos Edita y Valle, tus hijos, hijos políticos y sus respectivas flias. invitamos a la misa hoy a las 20,30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse un nuevo aniversario.

PEREYRA, RUBÉN VICTORIO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su familia invita a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Valle. Rogamos oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABREGÚ, ELSA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la Escuela Nº 375, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Alda Catán. Rogando oraciones en su memoria.

ABREGÚ, ELSA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la Escuela Nº 375, acompaña con profundo pesar el fallecimiento de la abuela del docente Gustavo Dorado. Elevando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Sus hijos Leonardo, Fernando, Rolando , h. politicos Natalia, Ely, Lorena nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, MARÍA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Los compañeros de trabajo de su hijo Rolando, de Super Siufi, acompàñan con dolor en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, MARÍA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. José Siufi y familia, participa y acompaña con dolor a su empleado Rolando Gomez, por el fallecimiento de su querida madre. Rogando oraciones en su memoria.

ORTIZ HERRERA, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. ''Que éste descanso eterno el Señor te proteja con su mirada''. Participan con profundo dolor su fallecimiento Clara Aurora Marcos Vda. de Gianuzzi y sus hijos Mercedes del Valle Gianuzzi de Molina y flia., Ramón Gianuzzi, Matilde Gianuzzi de Mendez y flia., Clara Liri Gianuzzi, Isaac Rafael Gianuzzi y flia. y Susana Gianuzzi. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados en el Cementerio La Misericordia.

Invitación a Misa

RODRÍGUEZ, JULIO RENÉ (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Un año se cumple desde que partiste al Reino de los Cielos, te extraño y recuerdo tu sonrisa y que pronunciabas mi nombre al verme llegar a tu casa. No puedo negar que las lágrimas que derramo permanente, hermano mío indican cuanto te he querido, cuanto me cuesta tu ausencia. Descansa en paz. Sus hermanos Coca y Nando Rodriguez, sus hermanos políticios Hugo y Marta, sus sobrinos y sus respectivas familias, invitan a la misa a oficiarse el día 29/11/18 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un año de su desaparición.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORTEZ, ILDA ELSA (q.e.p.d) Falleció el 27/11/18|. Sus hijos Mirta, Elsa, Emilio, Miguel Ángel, José, Antonio, Agustín, hojos pol. nietos. bisnietos y demás fliares partic. el fallec., sus restos fueron inhumados cementerio La Esperanza (Clodomira) Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Siempre te vamos a recordar. Tu luz guiará nuestras vidas. Sus hijos Jesús, Doris y Mariela Roldán; hijos políticos Roxana y Carlos; sus nietos Nahuel, Lautaro, Abi y Dahi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Confiamos en tu palabra Señor. Estela, Lito, María, Bastian y Noelia Serrano participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su sobrino Jesús Roldán. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. El Señor es mi pastor. Ramón y Lucas Garay, Soledad Serrano y Leonardo Cejas participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su primo Jesús Roldán. Acompaña a toda la familia en este momento de gran dolor. Choya.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Lita Serrano, Iris Araoz, María Julia, Agustín y Daniel Diaz participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su primo Jesús Roldán. Acompaña a toda la familia en este duro trance que les toca vivir. Choya.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de gran tristeza. Choya.

MEDINA DE OVEJERO, EVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. "Gody": Te fuiste como un relámpago de nuestras vidas, para estar junto a tu Maky, que brille la luz que no tiene fin". Tu familia Ovejero - Espeche, participan de su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en cementerio de La Aguada. Las Termas.

PALOMO, RAMÓN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Su primo Pedro Felix Palomo y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, RAMÓN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Su prima Mary Palomo y sus sobrinos José y Tania, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PONS, RAMONA GILDA (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Su esposo Ricardo, sus hijos Silvia, Mario, Vanesa, Alfredo, Ángela y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cement. de Beltrán. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLARREAL, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Raúl Miranda y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Capulla. Elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Griselda Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VLLARREAL, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su esposa Maria Artaza, sus hijos Mirta, Juan, Daniel, Alejandra, y Cristian h. politicos Enrique, Selva, Maria, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

AGUILAR, DANIEL FERNANDO (Nacho) (q.e.p.d.) Falleció en Chile el 17/11/18|.y sus restos fueron velados en Pico Truncado (Santa Cruz). Negrita Aguilar y familia quieren agradecer a: El Dr. Aníbal Padula, a su hermano Santiago, Roberto Pivetta, Mariela Sabagh y compañeras del Iosep (agencia Frías), a la las señoras Nora y Mercedes Aguilar, Adriana Trujillo y familia, Chichí de Barrera y Familia, Julia de Bressan y familia, Baldo de Camaño y familia, Graciela Polti y familia, Esther de Ávila y familia y todos los familiares, vecinos y amigos que nos acompañaron en este momento de dolor. Además invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Inmaculada Concepción al haberse cumplido los nueve días de su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma.

SANTILLÁN LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Al cumplir el primer aniversario de su partida al Reino Celestial invitamos a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías para rogar por el eterno descanso de su alma. Frías.