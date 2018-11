Crisis en el transporte: empresas y UTA advierten que habrá dificultad para pagar aguinaldos

Fotos ENCUENTRO. Empresarios y sindicalistas analizaron la problemática del transporte público de pasajeros y qué pasará a partir de enero.

Representantes de las empresas que concesionan el transporte público de pasajeros y dirigentes de UTA local, se reunieron en la Secretaría de Transporte de la provincia para analizar la situación del sector.

La reunión pasó a un cuarto intermedio con fecha a definir, pero ambas partes manifestaron la preocupación por los inconvenientes financieros que afectan al sistema.

A tal punto, que la UTA advirtió que muchas empresas manifestaron que les resultará difícil afrontar el pago del medio aguinaldo. Así lo señaló el secretario general de la UTA, Jorge Pacheco. Además, dijo que hay incertidumbre por lo que pasará con el transporte a partir de enero, cuando las empresas dejen de recibir los subsidios de la Nación.

De igual modo se manifestó Hugo Peralta, gerente de Ersa, quien admitió que esperaba la presencia de algún funcionario para tratar la problemática del servicio. Expuso que es muy difícil para las empresas hacer frente al pago del medio aguinaldo, aún con los subsidios.

Además, reiteró su postura de que se necesita compensar la tarifa del colectivo, ya sea mediante un subsidio o el incremento.

Peralta advirtió que aún con subsidios es "difícil continuar prestando el servicio".

En diálogo con la prensa, dijo que en el encuentro en el que también participaron entre otros Miguel Hugo Aurelís, presidente de la Cámara de Empresas Santiagueñas del Transporte de Pasajeros (Cestap), se trató la problemática del transporte.

"Lamentablemente no hubo ningún ente gubernamental para dar respuestas. Seguimos en la situación de precariedad y de incertidumbre de cómo se va a continuar", manifestó el directivo de la empresa que concesiona seis de las ocho líneas que hay en la ciudad capital.

De ese modo, también expuso su preocupación porque a partir de enero las empresas dejarán de recibir un subsidio de la Nación, tal como está estipulado en el Presupuesto 2019.

Señaló que como otras empresas, planteó que se dificulta el pago de los aguinaldos. "Desde ya, es lo que se planteó. Con el subsidio mismo es muy difícil afrontar la situación que se viene", expuso.

"Nuestra postura es stand by, esperando que alguien nos acerque una propuesta para ver cómo se continúa con la prestación del servicio. Si con subsidios es muy difícil continuar, sin ellos ya es imposible", advirtió por otra parte al ser consultado sobre qué pasará con Ersa a partir de enero, atento que había admitido que podría irse de la provincia sin actualización tarifaria o subsidios.

Sin embargo, aseguró: "Ersa no tiene ninguna intención (de irse); este es un negocio y hay que explotarlo, y sin subsidios, sin una tarifa acorde, una compensación o que medie algo, no se puede continuar. Los costos no pueden superar los ingresos".

Rescató que hasta el momento no hay despedidos en la firma: "Esperemos que sigamos así".

Además, reiteró que el boleto tendría que estar a $ 40 o más, si no hay subsidios para el sistema.