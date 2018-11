Giunta: "Les jugaría todos los días"

Fotos "AL HUESO". Blas Giunta salió con los tapones de punta.

29/11/2018 -

Cada vez que se dan situaciones conflictivas entre Boca y River, aparecen los históricos para bajar línea. Y del lado del "Xeneize", Blas Armando Giunta es uno de esos ex jugadores emblema que siempre tienen algo para decir. Un hombre que dejó todo cuando vistió la azul y oro y que habla y dice lo que siente. Por eso ahora no anduvo con vueltas. Después del 4-2 de Almirante Brown, equipo al cual dirige, ante Deportivo Español por la B Metropolitana, el ex volante central fue concreto cuando le preguntaron qué hubiera hecho él en este superclásico que tanta polémica está generando.





"Yo les jugaría todos los días, se lo juego, no tengo problemas. Si todavía jugara, lo jugaba recontento. Por más que tengamos la cabeza rota le jugábamos a cualquiera", dijo Blas Armando y repitió el verbo jugar como para que su mensaje resultara más claro si le hubiera tocado enfrentar a River en medio de tanto absurdo.





En charla con ESPN, el entrenador de Almirante Brown agregó: "Igual, digo que no corresponde todo lo que pasó. Después, Dios dirá lo que va a pasar".





Después de la revancha suspendida y mientras Boca exigió los puntos y espera el fallo de la Conmebol, Giunta mostró los dientes y no anduvo con vueltas, como de costumbre.