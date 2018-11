César Martucci le retrucó a D’Onofrio

29/11/2018 -

La polémica entre la comparación de lo ocurrido el fin de semana en el Monumental con el gas pimienta en la "Bombonera" en 2015 está a flor de piel, más que nada en la gente de Boca. Y entre dirigentes y ex dirigentes también hay cuestionamientos. Esta vez fue César Martucci, el ex secretario general de Boca y hombre que está en el día a día del club, hombre de confianza de Angelici, quien apuntó: "D’ Onofrio ¿por qué no viniste vos a jugar hace tres años cuando te falta un solo tiempo?".

Esa pregunta la escribió en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de el presidente de River declarando con el graph "Está claro que Boca no quiere jugar".