Todo listo para la última gran velada

Fotos EXPECTATIVA. Diego Díaz Gallardo se presentará por el título Latinoamericano, mañana en El Coliseo de La Banda.

29/11/2018 -

Mañana, el Coliseo de La Banda recibirá a la última gran velada del año y será con un título internacional en juego. El santiagueño Diego Díaz Gallardo irá en busca del título Latino frente al neuquinio Facundo "Billi" Godoy, en la pelea de fondo.

Además, en la otra pelea profesional de la noche, Hugo "Ñato" Roldán, se medirá ante el salteño Damián "Peluquín" Reales. Además, habrá otros seis combates amateurs.

Hoy, a partir de las 18, será el pesaje oficial en las instalaciones de El Coliseo, con la presencia de todos los púgiles.

El combate de Díaz Gallardo ante Godoy, fue pautado a diez rounds.

Se confirmaron todas las peleas amateurs para mañana y serán las siguientes:

1) Hugo Giménez (Pantergym) vs. Luis Rosales (8 de Abril) categoría hasta 57 kg

2) Marcela Acuña (Luis Gerez) vs. Luján Martínez (Cirilo Saganías) hasta 54 kg

3) Pablo Domínguez (8 de Abril) vs. Alfredo Vásquez (Noni Giménez) hasta 56 kg

4) José Lastra (Luis Gerez) vs. Sebastián Martínez (Figueroa) hasta 69 kg

5) Luis Borques (Coliseo) vs. Joaquín Durán (Salta) hasta 60 kg

6) Luis Fernández (8 de abril) vs. Víctor Obejero (Andrés Martínez) hasta 78 kg.

"Es un rival durísimo porque tiene mucha experiencia. Fue campeón argetino y peleó con los mejores de país, con Baldomir y le ganó. La verdad que a pesar de todo esto no me sorprende nada porque estoy bien entrenado y estoy muy seguro de que voy a hacer una buena pelea. No pienso tanto en el resultado pienso más que nada en hacer un boxeo de calidad y escuchar lo que me pida el rincón", destacó Diego Díaz Gallardo en diálogo con EL LIBERAL. Cabe destacar que la organización de la velada de mañana anticipó que las credenciales para la prensa se entregarán hoy en el pesaje y que mañana, los controles serán importantes en los ingresos. El festival de boxeo será fiscalizado por la Asociación Santiagueña de Boxeo y la Federación Argentina (FAB). l