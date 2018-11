River presentó su descargo y hoy sale el fallo del Tribunal

Fotos PRESENTACIÓN. Tras el reclamo de Boca, River hizo si descargo en el Tribunal de Disciplina.

29/11/2018 -

River presentó descargo en la Conmebol por los hechos de violencia que impidieron la realización del segundo encuentro final de la Copa Libertadores 2018 y a última hora Boca le solicitó al máximo organismo del fútbol sudamericano una prórroga hasta hoy para responderle, algo que fue autorizado con vigencia hasta las 12 de hoy.

Además, desde el interior de la entidad con sede en la ciudad paraguaya de Luque surgió la información de que el partido finalmente se jugará en Doha, capital de Qatar, el próximo sábado 8 de diciembre.

Ni Asunción, ni Miami, ni Medellín, ni San Pablo, ni Génova. La elegida es la capital qatarí por millonarias razones que nada tienen que ver con River en particular, sino con la Conmebol, que percibirá una sustanciosa suma de dólares por mudar este superclásico a un sitio tan remoto para los argentinos. Claro que ambos clubes también saldrán ganando en ese aspecto.

La decisión mencionada se dará a conocer en la jornada de hoy a través de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol y Boca, porque a Angelici no le queda más remedio, la apelará, pero será rechazada y terminará recurriendo al TAS, cuyo fallo suele demorar no menos de tres meses.

Las mismas fuentes indicaron desde Paraguay que el encuentro tendrá lugar en Doha el sábado 8 de diciembre, probablemente a las 13 o 15 de Argentina (seis horas más en la capital de Qatar).

Pero no pudo con su genio e inmediatamente sostuvo que a Marcelo Gallardo lo ve ‘muy bien’, pero aseguró no saber como está el plantel porque indicó que no habla ‘con los jugadores’.

Y sobre los episodios del sábado que llevaron a la suspensión del encuentro por la agresión al micro que transportaba al plantel de Boca Juniors en las inmediaciones del Monumental, remarcó que ‘el que tiene la claridad sobre el tema es el fiscal. Si alguien es responsable de esto habrá que ir con la justicia hasta donde corresponda. No hay ningún lugar distinto o diferente en el club, y por eso mostramos todo lo que era necesario mostrar’.

Mañana tendremos el club cerrado al mediodía por la llegada del G20, algo que es muy bueno y de lo que Argentina debe salir bien parada’, le indicó a TyC Sports el titular ‘millonario’.

Y si de millonarios se trata, Doha le sacó una amplia ventaja a los demás postulantes sencillamente porque cuenta con el dinero suficiente no solamente para organizar el Mundial de 2022 sino también para albergar este encuentro tan ajeno a esas latitudes.

Y la posibilidad de trasladar la final de la Libertadores a este país se vio fortalecida además porque Qatar Airways, la aerolínea de bandera qatarí, es el flamante sponsor de la Copa Libertadores.

Qatar cuenta con el poderío económico suficiente como para resarcir a River Plate, que deberá reembolsar a los socios que compraron su entrada para la frustrada revancha con Boca (100 millones de pesos) y debió pagar por los operativos de seguridad, aún cuando éstos fallaron.

Por eso, mientras la Conmebol recibirá 12 millones de dólares por este partido, a River le entregarán 2.500.000 para paliar el déficit mencionado, mientras que los boquenses recibirán 2.000.000.