Para Rodríguez Larreta, se puede jugar en Núñez

Fotos CONFIANZA. El funcionario insiste con la posibilidad de garantizar la seguridad si el partido se juega en Buenos Aires.

29/11/2018 -

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta se tene fe y dijo que la fallida final de la Copa Libertadores de América se puede jugar sin problemas en el estadio Monumental de Núñez.

"El partido puede hacerse en la Ciudad. Si debe hacerse, eso lo define la Conmebol. La prueba está en que dos semanas antes se pudo hacer en la Boca, que tiene calles más pequeñas, más intrincadas, entraron y salieron 60 mil personas y no hubo incidentes", expresó Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ocultó el fracaso de la seguridad el pasado sábado: "Hubo una falla en el operativo de seguridad, lo dijimos con todas las letras. El hecho de que haya habido una falla en el operativo de seguridad no quiere decir que las fallas no se puedan corregir".