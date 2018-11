D’Onofrio contra Angelici: "Terminala y vení a jugar"

Fotos REACCIÓN. El presidente D’Onofrio se mostró muy duro esta vez ante la decisión de Boca de pedir los puntos.

29/11/2018 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, acusó ayer a su par de Boca Daniel Angelici de haber "faltado a su palabra" y no guardar respeto hacia "la Conmebol y su club", en relación a la decisión de reclamar los puntos por la final de la Copa Libertadores de América, dos veces suspendida el último fin de semana.





El titular "millonario" también le solicitó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que convoque a los directivos, cuerpos técnicos y jugadores de ambos clubes para "demostrar al mundo" que la Argentina está en condiciones de albergar la final que la Conmebol pretende llevar afuera del mismo.





No obstante, D’Onofrio, en una extensa rueda de prensa en el hotel donde River se concentra en Mar del Plata, le apuntó nuevamente a su par boquense, Daniel Angelici, y le pidió públicamente que deje de lado las presentaciones y juegue el partido.





"Está claro que no quieren jugar. No somos tan buenos, nos pueden ganar. Daniel (Angelici) dejá de presentar carillas y vení a jugar. No inventemos más, vos me diste tu palabra. No hagas caso a los que te están llevando a algo que no tenés que hacer. No inventes más nada", lanzó D’Onofrio.





"No puedo creer que Daniel no haya tenido el respeto hacia el presidente de la Conmebol, hacia mí y hacia River cuando firmamos un papel para postergarlo. Nunca pensé que esa noche estaban escribiendo para pedir los puntos. Faltó a su palabra", acusó.





El mandatario riverplatense también le respondió a Pablo Pérez, capitán de Boca Juniors, que había dicho que no podía volver a jugar en una cancha donde podría llegar a morir.





"Terminala y vení a jugar. Que tus jugadores no tengan miedo que nadie los va a matar si ganan. Es una pavada pedir los puntos ¿Qué son esas pavadas del TAS?", insistió.





D’Onofrio volvió a desligar a River de la responsabilidad de la agresión al micro de Boca Juniors y aseguró que este episodio "no es comparable" al de la Copa Libertadores 2015.





"No es comparable para nada con el 2015. River no presentó nada en la Conmebol, lo único que hizo fue demostrar que los jugadores no estaban en condiciones de jugar el partido", recordó.





"Esto fue un error de la gente de seguridad. Renunció un ministro. Echarle la culpa a River es un invento", subrayó.