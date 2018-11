Fotos La tensión Rusia-Ucrania puso en duda la cumbre Putin-Trump

MOSCÚ, Ru s i a . Ru - sia anunció que reforzará las defensas antiaéreas en la anexada península de Crimea y tensó aún más la relación con Ucrania tras el incidente naval registrado en el mar Negro, que desató alarma mundial y puso en duda la esperada reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump en Argentina, al margen del G20. El coronel ruso Vadim Astafiev, portavoz de la circunscripción militar Sur, precisó que el ejército instalará otro sistema de misiles antiaéreos S-400, además de los tres ya desplegados en la península, informó la agencia Interfax. En medio de una creciente retórica bélica entre los dos vecinos, que arrastran una larga historia de tensiones, el portavoz presidencial ucraniano, Svyatoslav Tsegolko, confirmó que el presidente Petro Poroshenko decretó ayer la ley marcial que había aprobado el lunes por el Parlamento. Mientras Poroshenko advirtió que el país se expone a una "guerra total", el premier Volodymyr Groysman, dijo ante el Parlamento que hay que "estar siempre preparados para contrarrestar la agresión de nuestro enemigo, el que hasta hace poco era nuestro vecino". La crisis entre Moscú y Kiev, ya enfrentados por la ayuda que Moscú proporciona a los separatistas ucranianos en Lugansk y Donetsk, escaló luego de que tres buques ucranianos fueran apresados por guardacostas rusos en la zona de estrecho de Kerch, en una operación en la que fueron detenidos 24 marineros. La escalada desató alarma global y puso en duda una de las reuniones más esperadas durante la Cumbre del G20 que se celebrará mañana y el sábado en Buenos Aires, luego que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que podría cancelar un encuentro con Putin. "Quizá no tenga la reunión (con Putin). No me gusta esa agresión. No quiero esa agresión en absoluto", dijo Trump en una entrevista con el diario The Washington Post. Sin embargo, hasta el momento el Kremlin no puso en duda la realización d e l e n c u e n t ro e i n fo rmó que los preparativos para esa reunión continúan a pesar de las declaraciones de Trump.