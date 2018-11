FÚNEBRES | 30 de noviembre de 2018

30/11/2018 -

Fallecimientos

- Juan Edelmiro Valdez

- Julio Eduardo Ruiz

- Analía Verónica Rodríguez

- Aurelio Ricardo Maidana

- Esteban Rodrigo Díaz

- Carlos Alberto Díaz (El Mojonsito, Dpto. Choya)

- Víctor Manuel Coronel

- Dora Angélica More

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. Regresó a la Casa del Padre Celestial. Sus sobrinos Silvia Canllo y Manuel López, sus hijos Horacio, Karina, Diego y Yessy, nietos, acompañan a sus primos y nietos en este momento de dolor de la partida de nuestra querida Zorita, elevan oraciones en su memoria.

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. "Señor ya está en tu Casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Mary Canllo y Ricardo Jozami, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida tía Zora y nos unimos al dolor rogando a Dios por una cristiana resignación. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de La Santa Cruz. Salta.

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. Sus primos hermanos Pibe, Farid, Ebe, Mirta y Nora Abdala participan con profundo dolor el fallecimiento de Zora y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón...Nuca te olvidaremos tía Zora. Sus sobrinos María Inés Chara e hijos Carla, Juan Carlos y Martí Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento.

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. Sus sobrinos Francisco Canllo y Dina Juan, sus hijos Francisco y Naty, Marcela y Fausto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos acompañan a su familia en este dolor recordando a la querida Zoraida con cariño.

ABDALA DE HANNE, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 27/11/18|. " Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confió en tu palabra". (Salmo 121). Su cuñada Mercedes Serrano de Abdala, sus hijos Mario, Mónica y Ricardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a nuestro Señor reciba a su hija a quien llevo de este mundo a su presencia, tenga misericordia de ella que procuro cumplir tu santa voluntad estando siempre reunida a tu pueblo fiel por medio de la fe y concédele la felicidad del descanso y de la luz eterna unida a tres santos y elegida en la gloria de la resurrección.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Su primo Luis Alderete y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Carlos Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlitos y Eugenia Hernandez, Eleonora y Pablo Abutti, Santiago y Valeria Sastre., Lucia y Conrado Alcorta y Facundo Olivera, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Poroto. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Dr. José A. Avila, participa el fallecimiento del padre de su colega y amigo Dr. Hugo Castillo, acompaña a su flia. y ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Miguel A. Díaz lamenta el fallecimiento del padre del apreciado vecino Dr. Hugo Castillo y acompaña en este difícil momento. Eleva una oración en su memoria.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Claudia Carolina Catán. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Claudia Carolina Catán. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CATÁN, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. Claudia Carolina Catán. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Siempre estaras en nuestros corazones ". Su esposa Estela, sus hijos Gabriel, Alejandro, Ricardo, Marcos, Cintia y Ximena, nietos Ximena, Guadalupe, Alfonsina, Kara y Agustin. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su esposa Estela Elizabeth Caro, sus hijos Gabriel, Alejandro, Ricardo, Marcos, Cintia, Ximena h/pol, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. Los Flores. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. "Otra estrella en el cielo para guiar nuestro camino". Su hijo Gabriel, hija politica María Eugenia Hoyos y su nieta Alfonsina, despiden con profundo dolor a su padre y abuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Paty y Negrita Ibáñez, sus hijos Valeria, Paola, Rubén, Natalia y respectivas familias acompañan a sus sobrinos Gaby, Maru y demás familiares en tan doloroso momento y que Dios les de la fuerzas necesarias para seguir adelante. Que el alma de Titi descanse en paz.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Caranchos Sofbol Club, acompañan en profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Marcos y Gabriel, ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. La representante legal del Instituto Superior Monseñor Jorge Gottau, directivos de todos los niveles, personal docente y no docente, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del rector del Nivel Superior Prof. Gabriel Coronel. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Zulma Montenegro, sus hijos Maria Eugenia y Maria Belén Hoyos, hijo politico Armando Santillan, nietos Alfonsina y Baltazar, acompañan con profundo dolor a Gabriel y su familia en tan irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ESTEBAN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su mamá Norma Diaz, sus hnos. Rubén, Diego, Norma, Juan, Florencia, Silvina, Exequiel, Romina, tus sobrinos, cuñados y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Promoción 1961 de la querida escuela Normal Mixta de Profesores Manuel Belgrano acompaña en el dolor a Marcia y Ana María por la desaparición física de su hermana Susy , que el Señor la reciba en su gloria.

HEREDIA RAVETTI DE HERNÁNDEZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 26/11/18|. Liliana González, Rubén Medina Pérez y sus hijos Valeria, Rocio, Andrés y Emilia participan de su fallecimiento. Susy descansa en paz. Elevamos una oración en su memoria.

MAIDANA, AURELIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su esposa: Amalia Zelaya, su hija: Mara Karina y demás fliares. part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MÁNQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su hermano Juan Carlos, sus sobrinos Rita, Gaby, Juan Pablo Manquez y Beatriz Acosta participan su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

MÁNQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su sobrino Juan Carlos Manquez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁNQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su sobrina Gabriela Mánquez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁNQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Su sobrina Rita Mánquez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MÁNQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. María Beatriz Acosta, y sus hijos Rita, Gabi y Pablo Manquez participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MÁNQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. El personal directivo y docente del Centro Experimental Nº 7 Nicolás Avellaneda participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la compañera Olga Manquez. Se ruegan oraciones en su memoria.

MÁNQUEZ DE VIEYRA, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Propietarios, personal administrativo y técnicos de Servi-Sgo. participan el fallecimiento de la Sra. hermana de nuestro compañero de trabajo y gran amigo Juan Carlos, rogando pronta resignación a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MORE, DORA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su hermano Roberto More, su sobrina Graciela y familia, su sobrino político Belindo Leiva participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en cemet. de los Flores. Casa de duelo Bs. As. 1993 Bº Reconquista. SERVICIO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". (Sal. 22). Betty Brizuela de Farreras y familia participan con dolor su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria y hacen llegar las condolencias a su hija Alejandra Dip.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Sus amigos: Manolo, Castel, Alicia y Luis Chazarreta y sus hijos Alejandro y Martín Quiñones participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Miguel Ángel Pernigotti participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pacha y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Departamento de Enfermería del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo acompaña a la compañera Alicia Islas y flia. en tan dolorosa pérdida.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Solo en Dios descansa mi alma, de El viene la esperanza. El Servicio de Maternidad del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo acompaña en su dolor a la compañera Alicia Islas y flia. por la dolorosa pérdida.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Pacha fuiste un gran guerrero y luchador, ayúdanos a soportar este gran dolor que hoy nos dejas. Siempre vas a estar en el corazón de nosotros. Tu cuñado Mario y Estela, sobrinos Ramiro y Fiama y Alejito, participan con profundo dolo su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Su suegra Olimpia Villalba, hnos. pol. Yolando, Alcira, Yola, Susana, Estela, Alfredo, Enrique y José y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá. Su cuñado Vidal Yolando Yslas y Adina A. Álvarez, ahijado y sobrinos Walter y Marisol Yslas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (PACHA) (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6).Su cuñada Alcira, su concuñado Daniel , sus sobrinos Hugo, Fernando, Guada, Valentín y Brisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. La Piedad.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (PACHA) (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Su cuñado José Yslas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Dr. Dardo Omar Sosa y Sra. Lic. Lidia Amanda Fernández, sus hijas Maitee y Ailen Sosa participan con dolor el fallecimiento del amigo Pacha.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Esther Dinardo, Silvia Vega y Liliana Scocozza, participan con pesar el fallecimiento de Pacha, esposo de nuestra querida amiga Alicia y acompañan a toda su falia. en estos dificiles momentos. Ruegan cristiana resignacion para sus seres queridos.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Tu amiga Gladys Santillán y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su esposo Gabriel Leguizamón, sus hijos Micaela, Marisol, Belen, Ramón, Jose, Maria h. politicos Facundo, Juan, Matias, Martin nietos Emiliano, Benjamin, Sofia, Talia, Alexis, Valentin, hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Vuelta La Barranca SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus hijos Belen, Ramon, Maria, Jose, Mica, Sol y nietos Benja, Emi, Alison, Gaby, Alexis, Sofia, Tanie y Valentin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Vuelta de la Barranca.

RODRÍGUEZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus hermanos Nelida, Cristina, Gladys, y Chiky, sus sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Vuelta de la Barranca.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Lilibeth Arce, Fernando Llapur, sus hijos Natalia, Ferny y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Las familias Maud-Llinás vecinos y amigos de su madre Rosita participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Silvia Jaime participa con muchísimo pesar el fallecimiento del hermano de Alfonso y acompaña de corazón a toda su familia en estos momentos tan tristes. Ruega oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Ricardo M. Rottjer, Adela I. Navelino, sus hijos Martin y Ana Maria Arce, Guadalupe, Javier y Marianela Muratore, Florencia y Federico Karnatz, nietos Martin y Facundo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Arturo A. Mansilla, su esposa Marta Núñez de Mansilla, sus hijos Mariana, Pablo y Marta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (CACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Enrique Zurita participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido ex compañero judicial y amigo. Fuimos fundadores, junto a Roque Cortez y Hugo Alagastino, del gremio Judicial en Santiago, en tiempos no fáciles de luchas y logros, que aún perduran. Rindo aquí homenajes, a la persona sin dobleces, sin intereses personal, al hombre probo que conocí y acompaño en su dolor y también en su orgullo, a Amalia y sus hijos. Elevo una oración en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Rubén Giménez y Elsa Castillo Carillo participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Las amigas de su esposa Amalia: Anahí Massuh, Viviana Paz, Liliana Elkin y Adriana Habra participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Alejandro Rizo Patrón conjuntamente con sus padres participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Grupo de oración San Pio de Pietralsina de la parroquia San José de Belgrano participan con dolor el fallecimiento del marido de su amiga Amalia Brizuela. Elevan oraciones en su memoria. .

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Promoción 1963 de la Esc. Normal M. Belgrano participa con dolor el fallecimiento del marido de su compañera Amalia Brizuela. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Lucrecia Cortigiani participa con dolor el fallecimiento del marido de su amiga Analia e hijos . Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Los amigos de su hermano Héctor: Chiquita, Bety, Chary, Vicente, Picelo, Chochi, Lody, y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Amanda H. de Pulvet, sus hijos Koki, Héctor, Daniel, Fernanda y sus respectivas familias acompañan en este doloroso momento a Amalia con toda su familia y su hermano Héctor y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Estela Medina de Coronel, Norma Fernández de Acosta, Norita Guzmán y Celsa Soriano de Diaz participan el fallecimiento del esposo de la querida Amalia, la acompañan junto a sus hijos en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Dr. Juan Rodríguez Ribera, Soledad Lombardi, hijos y nietos, participan con dolor la partida al Reino Celestial del amigo Cachi y acompañan a María Amalia en este difícil momento.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. El Señor y nuestra Madre María lo guíen a su morada eterna. El grupo Paz y Bien de Jubiladas del Colegio Madre Mercedes Guerra de las Hermanas Franciscanas, acompañan a su esposa Amalia y familia en tan dolorosa pérdida. Rogando oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su Sra. esposa Amalia Brizuela, a su hija Eugenia y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Mario y Norma Ibieta, Marta Bonino y sus respectivas familias participan del fallecimiento del hermano de su amigo Pillingo, ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GONZÁLEZ, HÉCTOR JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/18|. "Que el Señor te cobije a su lado como nosotros en nuestros corazones". Su esposa Elsa Nahas, hijos, Héctor y Greysi, hijos políticos y bisnietos invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse nueve días de su partida.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Nos queda tu sonrisa en el recuerdo y el corazón nos dice que no te olvidaremos, es difícil no tenerte a nuestro lado, nos haces mucha falta, solo nos queda el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor. Su esposa, hijos, hija política y nietas invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced al cumplirse un mes de su fallecimiento.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (ARQ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa que con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento se oficiará hoy, a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DARGOLTZ, FANNY R. (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/88|. Al cumplirse 30 años de su fallecimiento, sus hijos, nietos y demás familiares la recuerdan con profundo amor.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUZMÁN, HÉCTOR ORLANDO (Chizo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Carlos Alfredo Ciappino y su esposa Irma, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex-empleado y acompañan a su familia en tan duro trance. Rogando oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR ORLANDO (Chizo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. ''Chizo: Fuiste un gran empledo, fiel y sobre todo un gran amigo''. Tuqui Ciappino y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR ORLANDO (Chizo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. ''A nuestro fiel y querido amigo Chizo''. Participan con profundo dolor Paola, Pablo y Marcos Ciappino. Elevando oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR ORLANDO (Chizo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. ''Chizo: Fuiste un gran empleado, fiel y sobre todo un gran amigo''. José Carlos Ciappino y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan dificil momento a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

HOYOS, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Felices los que ven el rostro del Señor. Mamá: Gracias por habernos dado la vida y acompañado en cada momento. Sus hijos Marcos, Edgardo y Ely Sasiain, sus hijos políticos Gladys, Sandra y Rubén; sus nietos Pilín y Silvina; Lucian, Rita, Daiana, Jessica y Damián; Gonzalo y Celeste, Natali, Antonella y Raúl; sus bisnietos: Ailen, Samir, Delfina, Mailén, Mili, Juan Miguel, Thiago y Valentín. Esperan su resurrección en el Reino del Señor. Invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus hermanos Raúl, Juan, Ester, Irma, Hugo, Jose, Olga, Walter, Elsa hnos políticos Irma, Eva, Claudia, Tati, Sandra sobrinos y sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio EL MOJONSITO DPTO CHOYA SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Personal de la escuela N° 95 de la localidad de El Puestito participa con dolor el fallecimiento de la madre del director, Jesús Roldán, y madre política de la docente Roxana Peralta. Choya.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Carlos César Peralta y flia. participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus consuegros Carlos y Sara Peralta, sus hijas Roxana y Marcela Peralta, su nietos Lautaro y Nahuel, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su hijo político Jesús Roldán. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus hijos, nietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. de Manogasta a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su hija política Marga, sus nietos Nena, Nene, Titi, Grillo, Blanca, Pancho, Antonio y Rosi, bisnietas Mia y Mili, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Manogasta.

SECO GALANTE, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 26/11/18|. Descansa en la morada celestial bajo la protección de nuestro Dios. La Comisión Directiva del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados, "Sara de Rojas" Participa su fallecimiento y acompaña a sus socios Jose, Marta e hijos en estos dolorosos momentos. Que la luz de Cristo le dé el descanso eterno.

SECO GALANTE, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 26/11/18|. Manuel Loto, Graciela Muledsi, Carlos Parrado, Maria A. Nazar y respectiva familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sis amigos Jose, Marta, Verónica y demás familiares, pidiendo al Señor por su eterno descanso y Feliz resurrección.

VALDEZ, JUAN EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus hijos Roxana y Mariano, h. políticos Mariana, Roberto, sus nietos Yuli, Iván, Valentín, Ana Lucía, Alejandro y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLARREAL, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. "Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás". Juan 10:27-29. Su tía Marta Villarreal y sus primos Fany, Magui, Lucy, Raúl, Milena y Virginia Ayala y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.