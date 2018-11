Una tarde repleta de finales

30/11/2018 - Mañana será el día más esperado en el certamen que organiza la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs (Ufva) ya que se disputarán las finales en todas sus categorías. Tanto la zona Campeonato, la más importante, como la Consuelo y la Estímulo conocerán a sus consagrados en la tarde sabatina, en las categorías C33, C40, C45, C50 y C55. Desde las 15.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno, comenzará a bajarse el telón de un 2018 muy productivo para la Ufva, que espera mañana tener su broche de oro con la coronación de todos sus campeones. La cartelera de la última jornada del año será la que se detalla a continuación: En San Esteban: Expreso San Nicolás vs. Barrio Sarmiento (C45, Final Zona Campeonato) y Mojones vs. Villa Tranquila (C50, Final Zona Campeonato). En Estudiantes de Maco: La Güemes vs. Isa Instalaciones (C33, Final Zona Consuelo) y Mojones vs. Insumatik (C33, Final Zona Campeonato). En La Zurda: Fugitivos vs. Tinglados Albarracín (C40, Final Zona Campeonato) y Óptica Molinari vs. Villa Negrita (C50, 3º y 4º Puesto Zona Campeonato). En Gringo Nº 1: Indumentaria LAR vs. Almirante Brown (C45, Final Zona Consuelo) y Politécnicos vs. Calle 14 (C55, Final Zona Campeonato). En Independiente de Los Cardozo: Pablo VI vs. Farmacia Lavalle (C33, 3º y 4º Puesto Zona Campeonato) y Refi Shop vs. Fabio Automotores (C50). En El Millo: Joyería Luciana vs. UTA Decano (C33, 3º y 4º Puesto Zona Consuelo) y Calidad de Vida vs. Don Vicente (C50). En Gringo Nº 2: V. G. Taller Sposetty vs. El Carro de Ariel (C45, 3º y 4º Puesto Zona Campeonato) y Villa Borges vs. Indumentaria LAR (C50). En Nuevo Banco: La Loma vs. Villa Alem (C40, 3º y 4º Puesto Zona Campeonato) y Tinglados Manuel vs. Feria de Newbery (C55, 3º y 4º Puesto Zona Campeonato). En Filial 23: Filial 23 vs. Uthgra (C45, 3º y 4º Puesto Zona Consuelo) y Antilo vs. Independiente (C50, Zona Estímulo). En Luz y Fuerza: 18.30, Luz y Fuerza vs. Recursos Hídricos (C55, Final Zona Consuelo). En Mailín: Ateneo vs. Relojería San Francisco (C40, Final Zona Consuelo) y Facheritos Súper Kids vs. Los Magníficos (C50). En Mistol: Santa Lucía vs. Moto Juan (C40, 3º y 4º Puesto Zona Consuelo) y Jóyex vs. Palito (C55). Fiesta de fin de año La fiesta de fin de año de la UFVA se realizará el 5 de enero del 2019 en las instalaciones del club Comercio Central Unidos. Las entradas se pueden conseguir en la sede de la biblioteca Güemes.