Se conocerán los campeones del Anual “Chulo” Ramos

30/11/2018 - Mañana, en cancha de Estrella Roja se jugarán las finales de las categorías C40 y C50 del Torneo Anual, que lleva el nombre de Segundo “Chulo” Ramos y que organiza la Liga Santiagueña de Veteranos. Una gran expectativa despertó la realización de esta última jornada, la cual estará repleta de definiciones. El broche de oro será la vuelta olímpica que podrá dar el mejor de la temporada. Club Piedritas y Unión protagonizarán la final de la categoría C40, mientras que Islas Malvinas y Cerrajería José Luis definirán el campeón de la C50. En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el campeón se definirá mediante disparos desde el punto del penal. En la C40, Club Piedritas llegó a esta instancia, tras derrotar a Cadetería Alsina por 3 a 1, en tanto que Unión se impuso a Los Poros por 1 a 0. En la C50, Islas Malvinas eliminó en semifinales a Carnicería Daniela, al que venció por 3 a 0, mientras que Cerrajería José Luis derrotó a Carnes Marito por 2 a 1. La programación completa es la siguiente: Cancha Nº 1: Carnes Marito vs. Carnicería Daniela (tercer puesto de la C50) y Club Piedritas vs. Unión (final de la C40). Cancha Nº 2: Los Poros vs. Cadetería Alsina (tercer puesto de la C40) e Islas Malvinas vs. Cerrajería José Luis (final C50). Los partidos del primer turno fueron programados a las 16, con 30 minutos de tolerancia. La Liga Santiagueña de Veteranos invitó al señor Segundo “Chulo” Ramos a asistir a la cancha de Estrella Roja para la entrega de los trofeos a los campeones. Por otra parte, el martes 4 de diciembre se procederá a la entrega de la indumentaria deportiva.