El Clausura conocerá mañana a sus finalistas de la C33 y C40

30/11/2018 - Las semifinales serán el plato fuerte de la jornada de mañana en la Liga Amateur del Sur. El Torneo Clausura conocerá a sus finalistas, en las categorías C33 y C40, que irán por el título el próximo sábado 8 de diciembre, en lo que será la última tarde de fútbol de la presente temporada. En la C33, los cruces de semifinales de la zona Campeonato serán La Brown vs. Los Monkikis y Chacarita de Fernández vs. Zanjón. En tanto, por la zona Consuelo, las semifinales las animarán: San Martín vs. La Gaucho y Los Santos vs. Repuestos El Globito. En la Zona Incentivo 1, se medirán: París Fc vs. Indumentaria LAR y Villa Las Delicias vs. Pritty FC. Por la Incentivo 2, los cruces serán: Los Cirujas vs. Ferretería Ovejero y San Carlos vs. La Pampa. En la C40, la zona campeonato tiene estas semifinales: Villa Yocca vs. Cioccolani y Empresa La Unión B vs. Pritty FC. Consuelo: La Joya Gramajo vs. RG Neumáticos y Club 504 vs. Repuestos El Globito: Incentivo 1: Zanjón vs. Ceferino Namuncurá (Ac. Pel. Luis pasa a la final). Incentivo 2: Sportivo Araujo vs. Sportivo París y Agrup. Martín Fierro vs. La Feria. Desde las 15 y 17, jugarán: En EL LIBERAL: San Carlos vs. La Pampa (C33) y La Joya Gramajo vs. RG Neumáticos (C40). En Boca de Los Flores: San Martín vs. La Gaucho (C33) y Agrupación Martín Fierro vs. La Feria (C40). En Los Halcones, cancha Nº 1: 17, Taller El Amigo de Fernández vs. Playa Lorenzo FC (C33). En Gimnasia de Maquito: Chacarita de Fernández vs. Zanjón (C33) y Club 504 vs. Repuestos El Globito (C40). En Ocho Hermanos: París FC vs. Indumentaria LAR (C33) y Empresa la Unión B vs. Pritty FC (C40). En El Sur de Vuelta de La Barranca: Los Santos vs. Repuestos El Globito (C33) y Villa Yocca vs. Cioccolani (C40). En Ciclón de Los Flores: Villa Las Delicias vs. Pritty FC (C33) y La Gaucho vs. Parque Sur (C40). En Las Monjitas: La Brown vs. Los Monkikis (C33) y Sportivo Araujo vs. Sportivo París (C40). En Vélez de Maquito: Los Cirujas FC vs. Ferretería Ovejero FC (C33) y Zanjón vs. Ceferino Namuncurá (C40). En Villa Yocca: Villa Reconquista vs. Club 504 (C33) y Las Heras vs. Expreso Lo Bruno (C40).