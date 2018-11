El Torneo Anual tendrá duelos para no perderse en varias categorías

30/11/2018 - La dirigencia de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas hará disputar a partir de mañana, en varios escenarios, los encuentros correspondientes a la rueda Campeonato y Consuelo del Torneo Anual 2018, denominado “Gaseosas Secco”. Como siempre, se espera la presencia de las hinchas de los clubes protagonistas de las diferentes categorías. Los amigos y familiares con su presencia le ponen el colorido necesario a cada fin de semana deportivo en los barrios bandeños. Éste es el programa completo previsto por la organización para este fin de semana. C34, en Coronel Lugones, 16, Coronel Lugones vs. Hual Club. En Río Dulce, 18, La Higuera vs. Independencia. En Matadero, 18, Argentinos del Sur vs. El Cruce FC. En 17 de Octubre, 18, Transp. Yamila vs. 25 de Mayo. En Nueva Esperanza, 18, Nueva Esperanza vs. Dep. Manuel Belgrano. En Las Palmas, 17, Las Palmas vs. Villa Nueva. En Villa Inés, 18, Def. de Dany vs. Villa Unión. En Amp. Paraíso, 18, Taller Tévez FC vs. River Plate. C40, en Bº Independencia, 15, Independencia vs. Zahuy FC. En 12 de Octubre, 18, 12 de Octubre vs. Hual Club. En San Lorenzo, 16.30, Soler FC vs. Villa Suaya. En Villa Unión Dos, 18, Villa Unión vs. Central Norte. En Produnoa Uno, 16, Dep. Alem vs. River Plate; 18, Produnoa vs. Los Simpson. En categoría C 45 años C45, en Coronel Lugones, 18, Coronel Lugones vs. Chacarita del Sud. En Paraíso, 18, Paraíso vs. La Fraternidad. En San Isidro, 18, San Isidro vs. San Juan. En Bº Independencia, 18, Independencia vs. 25 de Mayo. En Rentas, 18, Dep. Walter vs. Def. 9 de Julio. En La Lechera, 18, Hual Club B vs. Dep. Alem. C50, en Produnoa Dos, 18, Polirrubros DG vs. San Isidro. En Irma FC, 18, Irma FC B vs. Aristóbulo del Valle. En San Lorenzo, 18, Cable Express vs. El Cruce. En Quilmes, 18, Quilmes vs. Irma FC. En Avenida, 18, CS Avenida vs. Hual Club. En San Juan, 18, San Juan vs. Sarmiento. C20, en Argentinos del Norte, 18, Argentinos del Norte vs. Laprida FC. En Río Dulce, 16.20, Río Dulce vs. Los Simios. En Belgrano, 18, Belgrano vs. Bº Salido. En Bº Independencia, 16.30, Bº Independencia vs. 25 de Mayo. En 17 de Octubre, 16, Transp Yamila vs. Alto Verde. En Villa Suaya, 18, Villa Suaya vs. Irma FC.