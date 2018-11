River-Boca, "un regalo del cielo"

Fotos SUPERFINAL. River y Boca tendrán la chance de por el título de la Copa Libertadores en un escenario histórico.

River-Boca. Partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. ¿Quién me iba a decir que semejante partido se jugaría a exactamente a 29 cuadras de mi casa en Madrid? Impresionante. No tengo palabras que puedan justificar semejante alegría que recorre por mi piel. Esto era algo impensable hasta este jueves sobre las 15 horas de España, momento en el que saltó la noticia. A partir de ese momento, la sensación íntima que tenía era que se cristalice oficialmente lo más rápido posible para poder gozar en plenitud de algo que jamás hubiera imaginado. Jamás.

Vivir un River-Boca definiendo el máximo título de Sudamérica en mi ciudad europea no tiene parangón con ningún otro acontecimiento deportivo que pueda haber vivido anteriormente. Da lo mismo cómo vaya a verlo. Trabajando o como aficionado, eso es lo de menos. Lo que es seguro es que River o Boca levantarán el trofeo de la Copa Libertadores a sólo 2.900 metros de mi domicilio particular.

Lo siento mucho por los hinchas argentinos que no van a poder disfrutar de un partido en su propio país, un partido que es de ellos en su totalidad, aunque estimo que este ‘castigo’ de perder esta final tiene que hacer reflexionar a todos los aficionados ligados al fútbol por el accionar violento de esos ‘barrabravas’ que se disfrazan de aficionados, que lo único que logran es perjudicar a las personas de bien, como en este caso.

Lo que sí pueden estar tranquilos los hinchas de River o Boca que quieran visitar Madrid para presenciar el partido es que éste se desarrollará sin problemas alguno, ya que la violencia en los campos españoles es casi inexistente y los ultras de los equipos han sido eliminados en casi su totalidad. Es verdad que hay ciertas escaramuzas, pero son mínimas ellas.

Para citar un ejemplo de lo que es la seguridad en los partidos en los que aquí se consideran de alto riesgo: aquellos en los que se enfrentan Real Madrid con el Atlético de Madrid o con el Barcelona no superan los 1.200 efectivos policiales... y estamos hablando de estadios con capacidad para 81.000, 65.000 y 90.000 espectadores. Es otra cultura.

El fútbol por estos lados se toma como algo adyacente a la vida cotidiana de una familia. Ir a un estadio solo, con tu hijo, con tu familia o con los amigos es tan semejante como visitar un cine, un teatro, salir a pasear, ir a un museo... Es una espectacular afición ser hincha de un equipo, pero el español sabe diferenciar que las alegrías y las tristezas comienzan y se acaban cuando el árbitro pita el inicio o el final del partido.

¿Si eso es mejor o peor que el hincha apasionado que existe en la Argentitina? Creo que son cosas diferentes, incluso, diría que las personas que conozco en España se vuelven locas con las tribunas del fútbol argentino, pero cuando se enteran de la violencia que se genera alrededor de ello, sus rostros comienzan a desfigurarse. Ahí está la respuesta. Soy santiagueño, me encantan mis constumbres originarias, pero prefiero la tranquilidad de vivir en una sociedad como esta, la europea, fría y distante en muchas ocasiones, en la que hay menos pasión para esos acontecimientos banalizados que estar siempre preocupado por lo que me pueda pasar cuando decida ir a una cancha, al cine o al andar de noche por la ciudad. En ese aspecto, me quedo con esta. Sin dudas.