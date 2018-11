Hoy podría definirse el precio de las entradas para el superclásico en España

30/11/2018 -

Hoy se difundiría cuándo se larga la venta digital de entradas para el clásico por la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. "Trataremos de actuar con la mayor velocidad", dijo el presidente de la Federación Española Luis Rubiales.

Con la final definida para el domingo 9 en Madrid, desde las 16.30, seguro que muchos de los que pueden gastar ya piensan en cómo viajar y comprar la entrada para estar en el Santiago Bernabéu. Esa es la pregunta del millón. Acá no hay prioridad para socios, no existe figura de adherente, no hay abonado. En este caso, los de River perdieron ese privilegio que tenían a la hora de ver la revancha, además de ceder la localía.

Según le dijeron las entradas tendrán un valor promedio de 100 dólares, con un piso cercano a los 70/80 dólares y un techo de 300 aproximadamente, aunque aún no se decidió. Toda la venta seguramente será a través de plataformas digitales como sucede con el Real Madrid, con muchas más entradas disponibles de las que hubo en la Bombonera y en los fallidos partidos del Monumental. La idea de Conmebol es anunciar hoy cómo será la venta, liderada por la empresa IMG: están definiendo los detalles la distribución de las cerca de 80.000 localidades.