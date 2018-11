Maradona, molesto con el fallo del Tribunal

30/11/2018 -

Diego Maradona explotó. Cuando le preguntaron su opinión sobre el fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol y el Diego no se aguantó: "Estoy muy caliente porque de esta manera, de esta manera yo... Le digo a los muchachos de River y al técnico, que les tengo un respeto bárbaro, que no es una situación para vivirla en carne propia, ¿eh? Porque mañana cuando River tenga que ir a jugar a Boca, ¿cómo hacés para entrar, Gallardo? ¿Cómo hacen para entrar los jugadores de River? ¿Por qué siguen insistiendo con lo del gas pimienta si el gas pimienta Boca cerró el c... y fueron campeones ellos? ¿Eh? Así que, que no me jodan. Así queda como un héroe para los hinchas de River, pero para los que queremos el fútbol es vía libre".

Pero no fue la única bomba que hizo reventar Maradona. Las esquirlas también lastimaron al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los dirigentes que lo acompañan, a quienes atendió por haber mudado el superclásico a la ciudad de Madrid: "A este Domínguez: ¿Qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca/River y tengo que llevarla a Madrid? ¿Pero qué somos? ¿Todos Macri somos? ¿Eh? ¿Sabés lo que cuesta eso? Pero hijo de p..., poné seguridad y hacelo en Vélez. La verdad, son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo, loco. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. Que el Chiqui Tapia, que tiene más papada que el Gordo Porcel, va a hablar de fútbol", dijo.