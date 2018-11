Fotos Diego Díaz Gallardo va en busca del título Latino CMB

30/11/2018 -

El santiagueño Diego Díaz Gallardo (72,400 kilogramos) y el neuquino Billi Godoy (72,300) se enfrentarán esta noche en la pelea de fondo de la velada boxística que se desarrollará en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda. El ganador de la pelea, pactada a 10 rounds, se quedará con el título Latino CMB, que se encuentra vacante. Ayer, ambos pugilistas se encontraron en la ceremonia de pesaje, en la que Díaz Gallardo debió subirse dos veces a la balanza para dar el peso en la categoría Medianos. Tras cumplir con ese requisito indispensable, el campeón mundial de la WBF habló con EL LIBERAL. "Estoy muy contento por volver a pelear después de más de un año y medio. En realidad nunca paré de entrenar, pero no tenía peleas. Ahora estoy disfrutando del momento más que nada, poniendo en segundo plano al resultado. Sé que debo tratar de hacer la cosas arriba del ring, salir a boxear, trabajar suelto y disfrutar. Nada más", comentó convencido. Consultado acerca de si pelear con el respaldo del público será un incentivo adicional, respondió: "Me tocó pelear también de visitante y se nota. Cuando sos visitante hay manos que no son precisas, la gente grita y eso te juega un poco en contra, más cuando uno es temperamental para pelear, porque te empiezas a enloquecer más. Ahora estoy muy tranquilo. Espero que salga una buena pelea, más que nada pensando en la gente". Con respecto al rival, opinó: "Vi que es muy contragolpeador. Tendré que tener mucho cuidado con eso. Es rápido, pero bueno... Tengo que trabajar los tiempos, ver la posibilidad de achicar la distancia y trabajar". Previo al combate de fondo, se presentará el santiagueño Hugo "Ñato" Roldán, que enfrentará al salteño Damián "Peluquín" Reales, a 10 rounds, en la categoría Superligeros. Se espera un buen marco de público esta noche en el Coliseo, que vivirá una velada histórica.