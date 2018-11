Programaron una nueva fecha del fútbol en La Banda

30/11/2018 -

Este fin de semana continuarán los partidos correspondientes a la 13ª fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino y a las 5º, 6º y 7º rondas del Torneo Clausura de Fútbol Infantil, organizados por la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Banda. Asimismo se dieron a conocer también los resultados de las rondas anteriores.

Hoy a partir de las 20 en el patinódromo municipal se desarrollarán los siguientes enfrentamientos de las mujeres: Estrella de Cantoni vs. La Selección; Cruz Azul vs. Rincón FC; 17 de Octubre vs. Tévez FC; San Isidro vs. Las Fanáticas; Central Argentino vs. Las Tiburonas; Deportivo Griselda vs. Las Únicas y Villa Griselda vs. Las Fortineras.

El lunes 3 de diciembre continuarán los enfrentamientos de las chicas, en el mismo horario y lugar: Alto Verde vs. Agrupación 25 de Mayo; Las Aliadas vs. Chacarita; Irma FC (B) vs. Las Líderes; Quilmes vs. Las Cachorras; Atenea vs. Las Argentinas; Irma FC (A) vs. Bº 25 de Mayo; Campeonas del 28 vs. Defensoras y Santa Rita vs. Deportivo 25 de Mayo.

En la ronda anterior los partidos de las chicas tuvieron los siguientes resultados: Central Argentino 0 vs. San Isidro 0; Santa Rita 4 vs. Las Cachorras 0; Las Fanáticas 2 vs. Tévez FC 1; Estrella de Cantoni 1 vs. Las Únicas 0; La Selección 0 vs. Las Argentinas 2; Las Líderes 3 vs. Chacarita 0; Las Tiburonas 2 vs. Defensoras 0; Quilmes 2 vs. Agrupación 25 de Mayo 0: 17 de Octubre 0 vs. Deportivo 25 de Mayo 0; Las Aliadas 4 vs. Las Fortineras 1; Alto Verde 0 vs. Campeonas del 28 3; Atenea 3 vs. Irma FC (A) 1; Villa Griselda 1 vs. Rincón Femenino FC 0; Cruz Azul 9 vs. Irma FC (B) 0 y Bº 25 de Mayo 0 vs. Deportivo Griselda 2.

Goleadoras: Marcela Rodríguez (Estrella de Cantoni) con 11 goles; Brisa Rodríguez (Las Aliadas) y Milagros Ávila (Santa Rita) con 10 goles; Silvina Rodríguez (Las Líderes) y Eliana Pérez (Cruz Azul) con 9 goles; Yanina Díaz (Las Aliadas) con 8 goles y Antonella Zárate (Campeonas del 28) con 7 goles.