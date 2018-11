El exabogado de Trump le mintió al Congreso

Fotos MICHAEL COHEN, exabogado personal del presidente de EE.UU., Donald Trump.

NUEVA YORK, Estados Unidos. El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable en un tribunal de Nueva York de haberle mentido al Congreso de EE.UU., durante la investigación de la trama rusa que lleva el fiscal especial Robert Mueller.

Poco después de conocerse la noticia, Trump reaccionó y cuestionó a su exabogado. "Cohen está siendo una persona débil y está tratando de conseguir una reducción de condena", aseguró a los periodistas en la Casa Blanca, antes de partir hacia Argentina para la cumbre del G20.

De acuerdo con medios locales, Cohen se presentó por sorpresa ayer en una Corte Federal de Manhattan para admitir su culpabilidad en un nuevo cargo del proceso judicial, el primero que le imputa Mueller.

El exletrado de Trump admitió haberle mentido al Congreso sobre su implicación en los planes de negocio relativos a una potencial Torre Trump en Moscú durante la campaña electoral de 2016, según The New York Times, un proyecto inmobiliario que no se llevó adelante.

A cambio de admitir su culpabilidad y de cooperar con el fiscal, con cuyos investigadores se entrevistó en varias ocasiones pese a que no hay un acuerdo formal, el letrado de 52 años tendría la expectativa de recibir una sentencia menos dura.